Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği operasyona sert tepki gösterdi. Operasyonda aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 201 aktivistin gözaltına alınması üzerine konuşan Erdoğan, "Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik bu saldırısının, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kez daha ispatladığını söyledi. Cumhurbaşkanı, soykırımcı olarak nitelendirdiği İsrail hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülü olmadığını belirterek, "Küresel Sumud Filosu gazetedeki vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır," şeklinde konuştu. Türkiye'nin, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan filodaki tüm umut yolcularının yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, ilgili birimlerin aktivistlerin ve vatandaşların kılına zarar gelmemesi için gerekli tüm tedbirleri aldığını ekledi.

"CHP'li vatandaşlara Allah sabır versin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politika konularının yanı sıra ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) de ağır eleştiriler yöneltti. CHP'nin Meclis'in yeni yasama yılı açılışına katılmamasını değerlendiren Erdoğan, bu hareketin Meclis'e karşı yapılmış büyük bir ayıp olduğunu savundu. "Bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdüğü saçmalıkların bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur," diyen Erdoğan, muhalefetin siyaset yapma tarzını eleştirerek, "Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar," ifadelerini kullandı. Erdoğan, Meclis'teki atmosferin umut verici olduğunu ancak ana muhalefetin uyduruk bir bahaneyle kaçmasının zihniyetlerini gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, CHP'li belediyelere yönelik de sert eleştirilere devam etti. Belediyelerin icraatlarında yolsuzluk skandallarının fışkırdığını iddia eden Cumhurbaşkanı, "Kanserinden, asfaltına kadar elinizi nereye atsanız oradan bir yolsuzluk skandalı fışkırıyor. Ortada harcanan milyarlar, on milyarlar var ama eser yok. Öyle pişkinler ki daha çöpleri toplayamıyorlar," ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle devam ederse CHP'li vatandaşlarımıza Allah sabır versin" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e "Cehalet çukuru" yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de hedef aldı. Özel'in Türk Hava Yolları'nın (THY) uçak alım görüşmeleri ve uluslararası gaz alım süreçleri hakkındaki yorumlarını eleştiren Erdoğan, bu açıklamaları bilgi eksikliği olarak nitelendirdi. Erdoğan, Özel'in uluslararası piyasalardan gaz almayı "bakkaldan gazoz almak kadar basit zannedecek bir cehalet çukurunda" olduğunu söyleyerek, eleştirilerinin temelden yoksun olduğunu belirtti.