Özellikle Avrupa Yakası'nın kuzey ilçeleri ve yüksek kesimlerde karın tutmaya başlaması, veliler arasında kar tatili beklentisini artırdı. Öğrenciler ve aileler, öğleden sonra okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Peki İstanbul Valiliği kar tatili kararı aldı mı? İşte 18 Şubat Çarşamba günü için güncel bilgiler.

İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?

İstanbul Valiliği tarafından 18 Şubat 2026 Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Valilik kaynaklarından edinilen bilgilere göre kent genelinde eğitim faaliyetleri olağan şekilde devam ediyor. Tüm ilçelerde hem sabah hem öğleden sonra dersler planlandığı gibi sürdürülüyor.

Ancak hava koşullarının gün içinde değişkenlik gösterebileceği ve kar yağışının şiddetini artırması halinde öğleden sonra için yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor. Olası bir tatil kararı alınması durumunda duyurunun resmi kanallar üzerinden anında paylaşılacağı vurgulandı.

İstanbul'da hangi ilçelerde kar yağıyor?

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda İstanbul'un birçok noktasında kar yağışı gözlemleniyor. Özellikle Arnavutköy, Sarıyer, Çatalca, Silivri ve Sultangazi gibi yüksek rakımlı ilçelerde karın zemine tuttuğu bildiriliyor. Sahil kesimlerinde ise yağış daha çok karla karışık yağmur şeklinde etkili oluyor.

Meteoroloji uzmanları, gün boyunca yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ve özellikle akşam saatlerinde buzlanma riskinin artacağını ifade ediyor. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuluyor.

Öğleden sonra okullar tatil olur mu?

Şu an itibarıyla İstanbul'da öğleden sonra okulların tatil edileceğine dair bir karar yok. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, kar yağışının şiddetlenmesi ve ulaşımda ciddi aksamalar yaşanması halinde valilik gün içinde ani bir karar alabilir.

Velilerin ve öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması için İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi öneriliyor. Sosyal medyada paylaşılan teyit edilmemiş tatil haberlerine itibar edilmemesi gerektiği de yetkililerce hatırlatıldı.

19 Şubat Perşembe İstanbul'da kar tatili olacak mı?

Yarınki gün için de henüz bir tatil kararı açıklanmadı. Meteorolojik tahminlere göre 19 Şubat Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklıklarının daha da düşmesi ve yer yer kar yağışının sürmesi bekleniyor. Valilik, gece boyunca hava koşullarını değerlendirerek sabah erken saatlerde yeni bir açıklama yapabilir. Kar tatili kararları genellikle sabah 06.00-08.00 saatleri arasında kamuoyuyla paylaşılıyor.