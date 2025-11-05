Son Mühür- Türkiye'nin 2011'de öncülük ettiği İstanbul Sözleşmesi Letonya'nın gündeminden düşmüyor.

Ev sahibi ülke konumunda olmasına rağmen 2021'de sözleşmeden çıkma kararı alan Türkiye'nin ardından Letonya Parlamentosu da İstanbul Sözleşmesi'ne veda etmek için harekete geçmişti.

Parlametoda 56 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen tasarı Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics engeline takıldı.



Gelecek yıl Ekim ayına kadar...



Letonya milletvekilleri kadınlara yönelik şiddetle mücadeleyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'nden gelecek yıl Ekim ayında yapılacak parlamento seçimlerine kadar erteledi.

Muhalefet partisi Latvia First, sözleşmeyi "cinsiyet ideolojisine dayalı radikal feminizmin ürünü" olarak nitelendirerek çekilme sürecini başlatmış, koalisyondaki Yeşiller ve Çiftçiler Birliği de bu karara destek vermişti.



Parlamento, Rinkevics'in yeni oylamanın gelecek yılki seçimlerden sonra yapılması yönündeki çağrısını kabul etti.

Başbakan Evika Silina, ertelemeyi "demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kadın haklarının bir zaferi" olarak nitelendirdi.