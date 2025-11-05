Almanya’nın Aachen Bölge Mahkemesi, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Würselen’de görev yapan 44 yaşındaki erkek hemşireyi, Aralık 2023-Mayıs 2024 tarihleri arasında gece nöbetlerinde rahat edebilmek amacıyla hastalarını öldürmekle suçlayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zanlı, 10 cinayet ve 27 cinayete teşebbüs suçundan mahkum edildi. Mahkeme, hemşirenin palyatif bakım birimindeki hastalara, rızaları olmadan yüksek dozda ağrı kesici ve sakinleştirici uyguladığını belirtti.

Zanlı suçlamaları reddetti, ek soruşturma sürüyor

Mahkeme sırasında son sözü sorulan zanlı suçlamaları kabul etmedi. Aachen Savcılığı, hemşirenin geçmişte benzer eylemlerde bulunmuş olabileceği ihtimalini değerlendirerek ayrı bir soruşturma başlattı. Müebbet hapis cezası, zanlının 15 yıl sonra şartlı tahliye olma olasılığını ortadan kaldırdı.

Almanya’da hemşire cinayetleri tarihçesi

Almanya’da hemşirelerin faili olduğu en büyük cinayet serilerinden biri Aşağı Saksonya’da yaşandı. Eski hemşire Niels Högel, 2002-2005 yılları arasında 100 hastasını öldürmekle suçlandı. 2019’da 85 cinayet nedeniyle müebbet hapse mahkûm edilen Högel, mahkeme sürecinde 43 olayı itiraf etmişti. Högel, hastalara ilaç enjekte ederek onları kurtarmaya çalışıyor gibi görünse de birçok hasta hayatını kaybetmişti. 2015 yılında başka bir dava kapsamında da iki hastayı öldürmekten ömür boyu hapse çarptırılmıştı.

Haberde zanlının eylemlerinin sistematik olarak gece nöbetlerinde daha az iş yapmak amacıyla gerçekleştiği ve Almanya’da hemşireler tarafından işlenen cinayetlerin geçmişte de ciddi boyutlara ulaştığı vurgulanıyor.