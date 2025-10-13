Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas tarafından gerçekleştirilen ilk esir serbest bırakmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, serbest bırakılan İsrailli esirlerin güvenli bir şekilde Kızılhaç’a teslim edildiğini duyurdu.

İlk 7 esir serbest bırakıldı

Macron, açıklamasında Eitan Mor, Gali ve Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel ve Guy Gilboa-Dalal isimlerindeki yedi esirin aileleriyle buluştuğunu ve güven içinde olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, “Esirlerin ve ailelerinin yaşadığı sevinci paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Bölgesel barış umudu

Fransız lider, ilerleyen günlerde beklenen 13 esirin daha serbest bırakılmasıyla İsrail, Gazze ve bölgedeki barışın sağlanabileceğine dikkat çekti. Macron, “Bu esirlerin serbest kalması, bölgedeki istikrar ve barış için önemli bir adım” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa’dan sürece katkı vurgusu

Macron, ülkesinin Gazze’de barış sürecine destek vermeye devam edeceğini ve ABD Başkanı Donald Trump’ın planının uygulanması aşamalarında Arap ülkeleriyle birlikte rol alacağını belirtti. Cumhurbaşkanı, şimdilik önceliğin bu olumlu gelişmenin sevincini yaşamak olduğunu ifade etti.