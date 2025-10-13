Son Mühür- İsrail hükümeti, Gazze’de tutulan rehinelerin sabah saatlerinde serbest bırakılacağını açıkladı. İsrail hükümeti sözcüsü yaptığı açıklamada, “Yaşayan 20 rehinenin tek seferde bırakılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Sözcü ayrıca, hayatını kaybeden 28 rehinenin cenazelerinin de teslim alınmaya hazır olunduğunu belirtti.

Uzun süredir beklenen sürec resmen başlayacak

Hükümet kaynakları, rehinelerin serbest bırakılmasının ardından Filistinli tutukluların da serbest bırakılacağını açıkladı. Böylece iki taraf arasında uzun süredir beklenen insani değişim süreci resmen başlayacak.

Teslim noktası Netzarim Koridoru

İsrail basınında yer alan haberlere göre, rehinelerin tesliminin Netzarim Koridoru’nda yapılacağı bildirildi. Serbest bırakma işlemi sabah saat 08.00’de başlayacak.

Planlamaya göre, rehinelerin teslim edilmesinden yaklaşık iki saat sonra hayatını kaybedenlerin cenazeleri de İsrail tarafına geçecek. İsrailli yetkililer, sürecin güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütüleceğini açıkladı.

Aileler Netzarim Koridoru’nda bekliyor

Serbest bırakılacak rehinelerin aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren Netzarim Koridoru’na akın etti. Ellerinde İsrail bayrakları taşıyan aileler, yakınlarını sağ salim görebilmek umuduyla koridor boyunca beklemeye başladı.