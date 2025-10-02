İsrail'in uzun süredir devam eden Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye acil insani yardım ulaştırmak misyonuyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ait bir teknenin seyrüseferine, uluslararası sularda olduğu iddia edilen bir noktada İsrail askerleri tarafından müdahale edildi. Bu müdahale, uluslararası kamuoyunun dikkatini bir kez daha bölgedeki hassas duruma çekti. Filo, Gazze halkının temel ihtiyaç maddelerine erişimini sağlamayı amaçlayan bir sivil girişim olarak biliniyor ve eylemleriyle ablukanın kaldırılmasına yönelik farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, teknenin Gazze Şeridi'ne yaklaşmakta olduğu sırada İsrail Donanması'na bağlı unsurlar tarafından takibe alındığı belirtildi.

Baskın anı güvenlik kayıtlarında

Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdüren yardım teknesine düzenlenen askeri operasyonun kritik anları, gemideki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tam teçhizatlı İsrail askerlerinin süratli ve kararlı bir şekilde tekneye çıktıkları görülüyor. Askerlerin güverteye ayak basmasıyla birlikte, teknede bulunan aktivistler ve mürettebat arasında kısa süreli bir hareketlilik yaşandığı tahmin edilmekle beraber, kameranın kaydettiği görüntülerde fiili bir direniş anı net olarak izlenemiyor. Baskın başladıktan ve askerler kontrolü ele aldıktan kısa bir süre sonra, tekne ile dış dünya arasındaki görüntü bağlantısı aniden kesildi.

Uluslararası tepki bekleniyor

Yaşanan bu gelişme, insani yardım taşımacılığı ve denizlerdeki serbest dolaşım hakkı konularında yeni bir tartışma başlatma potansiyeli taşıyor. Küresel Sumud Filosu'nun organizatörleri ve destekçileri, İsrail'in bu müdahalesini "uluslararası hukukun ihlali" ve "insani misyonu engelleme" olarak nitelendirerek, uluslararası kuruluşları ve hükümetleri olaya müdahale etmeye çağırdı. Teknede bulunanların sağlık ve güvenlik durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, baskının uluslararası sulara yakın bir yerde gerçekleşmiş olma ihtimali, diplomatik alanda yeni bir gerilime yol açabilir.