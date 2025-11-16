Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının Lübnan tarafında görev yapan BM askerlerinin bulunduğu bölgeye ateş açtığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre mermi, görevli askerlerin yaklaşık 5 metre yakınına düştü.

Olayın ardından UNIFIL’in bölge komutanlığı, askerlerin durumunun iyi olduğunu, ancak saldırının son derece tehlikeli bir yakınlıkta gerçekleştiğini belirtti.

UNIFIL: “Bu saldırı BMGK kararının ihlalidir”

Açıklamada, İsrail ordusunun hamlesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına aykırı olduğu vurgulandı. Söz konusu karar, İsrail ile Hizbullah arasında 2006’da yaşanan çatışmaların ardından tarafların ateşkese uymasını ve sınır hattında gerilimi azaltacak adımların sürdürülmesini öngörüyor.

UNIFIL, “İsrail ordusunun UNIFIL unsurlarına ve yakınlarındaki bölgelere yönelik tüm saldırılarını derhal durdurması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Gerilim hattında tansiyon yeniden yükseldi

Lübnan-İsrail sınırı, 7 Ekim sonrası bölgede artan çatışmalar nedeniyle aylardır yüksek riskli bir bölge olarak değerlendiriliyor. UNIFIL birlikleri, iki taraf arasında tampon görevi yürütürken zaman zaman çatışmaların ortasında kalıyor.