Son Mühür- Libya Kızılayı, Perşembe günü Libya'nın kıyı kenti El Hums açıklarında 95 düzensiz göçmeni taşıyan iki teknenin alabora olması sonucu en az dört kişinin öldüğünü bildirdi.

Başkent Trablus'un 118 kilometre doğusunda bulunan Hums kenti açıklarında batan gemiyle ilgili bilgi veren Libya Kızılayı, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, ilk botta 26 Bangladeşli göçmenin bulunduğunu, bunlardan dördünün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü Çarşamba günü, Libya kıyılarının kuzey-kuzeybatısındaki açık deniz tesisi El Buri'de bir lastik botun batması sonucu en az 42 göçmenin kaybolduğunu ve ölü olarak değerlendirildiğini bildirmişti.

Göçmenlerin geçiş güzergahı...



Libya, 2011 yılında NATO destekli ayaklanma sonucu Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana, çatışma ve yoksulluktan kaçan göçmenlerin Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçiş güzergahı haline gelmişti.

İngiltere, İspanya, Norveç ve Sierra Leone gibi bazı ülkeler, geçen hafta Cenevre'de düzenlenen BM toplantısında Libya'ya, insan hakları gruplarının göçmen ve mültecilerin işkenceye, kötü muameleye ve bazen de öldürülmeye maruz kaldığını söylediği gözaltı merkezlerini kapatması çağrısında bulunmuştu.