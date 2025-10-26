İrlanda’da dün yapılan seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Oyların yüzde 63,4’ünü alan Catherine Connolly, sandıktan zaferle çıkarak ülkenin yeni lideri oldu. Connolly, seçim kampanyasında İrlanda adasının birleşmesi ve toplumsal refahın artırılması yönündeki vaatleriyle dikkat çekmişti.

Seçim günü yoğun katılım oldu

Yerel saatle 07.00’de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, 22.00’de (TSİ 00.00) sona erdi. Seçmenler, iki güçlü aday Catherine Connolly ve Humphreys arasında tercih yaptı.

Sandıkların açılmasının ardından bu sabah başlayan oy sayımında Connolly açık farkla öne geçti.

Connolly oyların yüzde 63,4’ünü aldı

Resmî sonuçlara göre Catherine Connolly, oyların yüzde 63,4’ünü alarak seçimi kazandı. Rakibi Humphreys ise yüzde 29,5 oy oranında kaldı. Kiracısından aldığı fazla kira nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıklamasına rağmen ismi oy pusulasında kalan Başbakan Martin’in desteklediği Jim Gavin, yüzde 7,2 oy aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Connolly, destekçilerine teşekkür ederek, “Bu sonuç sadece bir zafer değil, yeni bir başlangıcın habercisi” dedi.

