Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Nijerya'da devam eden şiddet olayları ve Hristiyan topluluklarına yönelik saldırılarla ilgili olarak Nijerya hükümetine sert ve açık bir uyarıda bulundu. Kendi sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı açıklamada Trump, Nijerya yönetiminin, Hristiyanların katledilmesine izin vermeye devam etmesi durumunda ABD'nin askeri harekat dahil olmak üzere radikal adımlar atabileceğini belirtti. Trump, bu potansiyel müdahale için ABD Savunma Bakanlığı'na (kendi ifadesiyle Savaş Bakanlığı) hazırlık talimatı verdiğini de kamuoyuna duyurdu.

Yardım ve destek kesilebilir

Başkan Trump, Nijerya hükümetinin, ülkedeki Hristiyan vatandaşların öldürülmesini derhal durdurması gerektiğini güçlü bir dille vurguladı. Paylaşımında, "Eğer Nijerya hükûmeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD derhal Nijerya'ya yapılan tüm yardım ve desteği kesecek" ifadesini kullandı. Bununla da kalmayacağını belirten Trump, "Ayrıca itibarını yitirmiş bu ülkeye silahlı müdahalede bulunarak bu korkunç zulümleri işleyen teröristleri tamamen yok edebiliriz" uyarısında bulunarak olası bir askeri operasyon sinyali verdi. Bu açıklamalar, Nijerya hükümetinin politikalarına karşı ABD'den gelen en sert tepkilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Savunma Bakanlığı'na "Acımasız" harekat hazırlığı talimatı

Trump, ABD ordusunun Nijerya'daki bu ihtimale karşı yüksek düzeyde teyakkuzda olacağını vurgulayarak, askeri hazırlık sürecini başlattığını belirtti. "Buradan Savaş Bakanlığımıza (Savunma Bakanlığı) muhtemel bir harekâta hazırlanması talimatını veriyorum" sözleriyle ABD'nin askeri kapasitesinin kullanılabileceğinin altını çizdi. Olası bir harekatın niteliğini de tanımlayan Trump, bu müdahalenin teröristlere karşı "hızlı, acımasız ve ‘tatlı' olacak" ifadeleriyle gerçekleştirileceğini, bunu da "tıpkı terörist haydutların bizim sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi" yapacaklarını ekledi. Bu keskin dil, Trump'ın uluslararası siyasetteki alışılagelmiş söylem tarzını yansıtırken, Nijerya'daki hükümete son bir şans tanıdığını da gösterdi. Trump, mesajının sonunda "Uyarı: Nijerya hükümeti hemen harekete geçmeli!" diyerek eylem çağrısını yineledi.