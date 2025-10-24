Son Mühür - Galatasaraylı taraftarların maç öncesinde dev bir Filistin bayrağı ve “Soykırımı durdurun” (Stop The Genocide) yazısıyla hazırladığı koreografi, İsrail medyasının UEFA’ya yaptığı şikayetin odağı oldu.

Tüm dünyanın ilgisini çeken koreografinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Hayom gazetesi, “Şampiyonlar Ligi’nde aşırı antisemitik gösteri: Türk Galatasaray taraftarları, pankartlarla Filistin bayrağı oluşturdu ve ‘Soykırımı durdurun’ yazan dev bir pankart açtı. UEFA ceza verecek mi?” ifadelerini kullandı. İsrail, Gazze’deki eylemleri nedeniyle spordan men edilmesi yönündeki uluslararası baskılarla karşı karşıya.

O karar rafa kalktı

UEFA İcra Kurulu, İsrail’i hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde turnuvalardan men etme kararı almak üzere harekete geçmişti; ancak planlanan olağanüstü toplantı, Barış Planı’nın açıklanmasıyla rafa kalktı.