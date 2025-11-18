Son Mühür - İspanyol basını, Türkiye ile yapılacak kritik maçı bir “prestij karşılaşması” olarak değil, rekorların hedeflendiği ve final atmosferinde geçecek bir mücadele olarak değerlendiriyor.

İspanya tarihe geçmek istiyor

A Milli Takımımız bu akşam dünya futbolunun güçlü ekibi İspanya ile karşı karşıya gelirken, rakip tarafta maç öncesi motivasyon en üst seviyeye çıkmış durumda. İspanyol basını, “Bu gece parti var!” manşetleriyle karşılaşmayı adeta bir şölen olarak yansıtıyor. İspanya Milli Takımı, Türkiye karşısında tarihi bir başarıya imza atma fırsatı yakalamış durumda. Kırmızı–sarılar bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 31’e çıkaracak ve bunu tarihte başaran ikinci ekip olarak kayıtlara geçecek. Bu unvan şu anda Roberto Mancini yönetiminde Avrupa Şampiyonası’nı kazanan İtalya’ya ait.

Evinde kaybetmiyor İspanya, Dünya Kupası elemelerinde kendi sahasında yenilgi yüzü görmeyen tek milli takım olma unvanını koruyor. Tam 63 maçtır devam eden bu etkileyici serinin Türkiye karşısında da sürdürülmesi hedefleniyor. Bu başarının 2033’e kadar uzaması, 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olan İspanya için elemelere güçlü ve prestijli bir giriş anlamı taşıyor. Türkiye karşılaşması, İspanya’nın savunma istatistiklerini daha da geliştirmesi açısından da büyük önem taşıyor. Uzun süredir rakiplerine geçit vermeyen ekip, 509 dakikadır gol yemiyor ve grubu hiç gol yemeden tamamlama amacıyla sahaya çıkacak. Maça yeni formayla çıkacaklar İspanya, Türkiye karşısında yeni kırmızı–mavi formasıyla sahaya çıkacak. Beyaz ağırlıklı ikinci forma ise 27 Mart’taki Arjantin Finalissima maçında tanıtılacak. İspanyol basını maçı adeta bir “kutlama gecesi” olarak yansıtsa da, A Millî Takımımız sahaya yüksek rekabetin hakim olacağı bir mücadele için çıkacak. Türkiye’nin göstereceği tepkiler ise şimdiden merak konusu.