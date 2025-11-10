Özden Toker’in adı, Cumhuriyet devrinin simge mekânlarından olan Ankara’daki Pembe Köşk’te dünyaya gelmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Bu mekânda geçen çocukluk yılları, Atatürk ve dönemin siyasi figürleriyle yakın ilişkisini ortaya koyuyor. Kendisinin yaşamıyla ilgili güncel bilgiler, çeşitli biyografi ve haber kaynaklarında en net şekilde sunuluyor.

Özden Toker'in eşi kim?

Gazeteci Metin Toker’le evliliği, dönemin siyasi ve toplumsal gelişmeleriyle iç içe bir hayat sürmesine neden oldu. Özden Toker, hem ailesinin hem Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın tarihindeki gelişmelere tanıklık etti. Özden Toker’in eğitim hayatı ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmesiyle akademik bir temele sahip oldu. Sonrasında Edinburgh Üniversitesi’nde lisansüstü çalışma yaptı. Hayatının büyük bölümünü Ankara’da geçirdi, özellikle Pembe Köşk’teki yaşamı toplumun hafızasında yer etti.

Özden Toker, İnönü Vakfı’nın kurucuları arasında bulundu. Annesi Mevhibe İnönü’nün sağlığında vakfın başkan yardımcılığını yaptı, annesinin vefatından sonra ise başkanlığı üstlendi. Eşi Metin Toker’in 2002’de vefatından sonra da vakıf çalışmalarına devam etti. Vakıf çatısı altında Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması için etkinlikler, sergiler ve seminerler gerçekleştirdi. Özden Toker’in üç çocuğu bulunuyor; kızı Gülsün Bilgehan siyaset alanında tanınan bir isim olarak biliniyor.

Modernleşme ve Cumhuriyet mirası konularında ülkede önemli katkılar sundu. Pembe Köşk’ü yılda binlerce kişiye açarak, Atatürk ve İnönü ailesinin hatıralarını topluma aktardı. Üniversitelerde, konferanslarda ve çeşitli platformlarda Cumhuriyet dönemiyle ilgili görüşlerini ve tecrübelerini paylaştı. Özden Toker, 1930 doğumlu olup günümüzde de Ankara’da yaşıyor. Yaşamı boyunca Cumhuriyet değerlerine bağlılığı ve aktif sosyal rolüyle tanınıyor.

Özden Toker kimdir?

Özden Toker, 7 Şubat 1930’da Ankara Pembe Köşk’te dünyaya geldi. Babası İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, annesi Mevhibe İnönü’dür. Adını Mustafa Kemal Atatürk verdi. Çankaya İlkokulu ve Ankara Kız Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Bir süre Edinburgh Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenim gördü. 1955’te gazeteci Metin Toker’le evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Demokrat Parti döneminde Akis dergisine yazılarıyla katkı verdi. Annesinin vefatı sonrası İnönü Vakfı’nın başkanlığını üstlendi. Kitapları ve anılarıyla Cumhuriyet dönemi hakkında bilgi ve belgeler sunan Özden Toker, halen Ankara’daki Pembe Köşk’te yaşamını sürdürüyor; tarih ve Cumhuriyet mirasını yaşatma konusunda aktif rol oynuyor.