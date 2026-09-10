Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli camiada moraller yükseldi. Disiplin dosyasındaki erteleme kararı, hücum hattının en önemli kozunu sahada tutuyor. Kadıköy'de tribünler tıklım tıklım dolacak.

Teknik direktör son taktik provayı tamamladı. Hücum planları hazırlandı. Sarı-lacivertliler sahaya tam motivasyonla çıkıyor.

Greenwood Roma maçında oynayacak mı?

Mason Greenwood, UEFA Disiplin Kurulunun verdiği 1 maçlık men cezasının ertelenmesi sayesinde Roma karşısında sahada forma giyebilecek. Cezanın doğrudan yürürlüğe girmemesi, yıldız oyuncunun bu kritik 90 dakikada görev almasının önündeki tüm yasal engelleri kaldırdı.

Teknik heyet, hücum organizasyonlarını İngiliz futbolcunun sürati ve bire birdeki etkinliği üzerine kurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenen futbolcu, sağ kanatta İtalyan savunmasını yıpratacak. Sahadaki nihai görev dağılımı maç saatinde resmiyet kazanacak.

Fenerbahçe'de eksik ve cezalı oyuncular kimler?

Sarı-lacivertli ekipte cezası süren Fransız orta saha Matteo Guendouzi ile sakatlığı bulunan İspanyol hücumcu Marco Asensio kadroda yer alamayacak. Kadıköy'deki randevuda iki takımın kadro ve ceza durumu şu tablodan izleniyor:

Futbolcu Kulüp Durumu Sahadaki son durum Mason Greenwood Fenerbahçe Cezası ertelendi İlk 11'de sahaya çıkabilecek Matteo Guendouzi Fenerbahçe 2 maç men cezalı Tribünde oturacak Marco Asensio Fenerbahçe Tedavisi sürüyor Kadro dışı kaldı Gian Piero Gasperini Roma Geniş rotasyon Dybala ve Malen ile hücum arayacak

Orta sahada N'Golo Kante ile İsmail Yüksek ikilisi yükü çekecek. Savunmada ise Milan Skriniar liderlik yapacak.

UEFA ceza erteleme kararı ne anlama geliyor?

UEFA Disiplin Kurulu, Greenwood hakkında tesis ettiği 1 maçlık men cezasını denetimli serbestlik kapsamında erteleyerek yürürlüğünü ileri bir tarihe bıraktı. İngiliz futbolcu benzer bir ihlal tekrarlamadığı sürece bu yaptırım hemen uygulanmayacak.

Böylece sarı-lacivertli temsilcimiz, devler arenasındaki ilk sınavında hücum gücünden ödün vermeden mücadele edecek. Kırmızı bülten kalktı. İngiliz yıldız sahaya odaklandı. Geri sayım bitti.