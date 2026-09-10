Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kartal, “Yol yakınken görevimden istif ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum” dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında sahasında İtalyan temsilcisi Roma’yı konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik berberlikle sonuçlanırken, maçın ardından sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini duyurdu.

“İyi hazırlandık”

Roma’nın çok iyi bir takım olduğunu belirten Kartal, karşılaşma öncesinde rakibin güçlü ve zayıf yönlerine yönelik hazırlık yaptıklarını söyledi.

Kartal, “Roma takımı, çok iyi bir takım. Çok iyi bir takıma karşı çok iyi hazırlandık. Tabii ki iyi takım, iyi yönleri var ama onların da zaaflarını biliyorduk, buna göre çalıştık demiştim. Şampiyonlar Ligi maçları, strateji maçlarıdır. Bunları hatırlatmamda fayda var. Biz de bu stratejimizi baştan sona kadar, her şeyi harfi harfine yerine getirdi oyuncularım” ifadelerini kullandı.

Oyuncuları tebrik etti

Karşılaşmada iyi futbol ortaya koyduklarını belirten deneyimli teknik adam, “İyi oynadık. Şampiyonlar Ligi’ne yakılır bir mücadele ortaya koyduk. Oyuncularımı tebrik edşyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

Fenerbahçe ile yola devam etmeyeceğini vurgulayan teknik adam, “Yol yakınken görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla dönmemek kaydıyla istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

