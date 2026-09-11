Tirelilerin yakından tanıdığı pastacı Ayhan Usta'nın kızı olan hekimin kaybıyla birlikte Dr. Zerrin Toran kimdir ve neden öldü aramaları hızla yükselişe geçti. Hastalarına sunduğu samimi yaklaşımı ve mesleğine duyduğu sarsılmaz inançla bilinen Toran, ömrünü ilçe sakinlerinin sağlığına adadı. İlçe derin bir yasa boğuldu.

Merhum hekim için Tire Mehmet Akif Camii avlusunda cenaze merasimi düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına hekim arkadaşları, ilçe protokolü, hasta yakınları ve sevenleri katıldı. Dualar eşliğinde omuzlanan Toran, Tire Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sevenleri yalnız bırakmadı.

Doktor Zerrin Toran kimdir ve nerede görev yaptı?

Doktor Zerrin Toran, tıp eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamlayan ve meslek hayatının tamamını İzmir Tire'de Verem Savaş Dispanseri ile İlçe Sağlık Müdürlüğünde toplum sağlığına adayan sevilen bir hekim olarak tanınıyor.

Öğrencilik yıllarından itibaren meslek sevgisiyle hareket eden Toran, mezuniyetinin ardından memleketi Tire'ye dönerek birinci basamak sağlık birimlerinde ter döktü. Tüberküloz taramalarında ve sigara bıraktırma polikliniğinde binlerce vatandaşa şifa dağıttı.

Bilgi Detay Mesleği Pratisyen hekim Görev yerleri Tire Verem Savaş Dispanseri, İlçe Sağlık Müdürlüğü Mezuniyeti Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Vefat tarihi 8 Eylül 2026 Cenaze yeri Tire Mehmet Akif Camii

Dr. Zerrin Toran neden öldü, hastalığı neydi?

Dr. Zerrin Toran, uzun seneler mücadele ettiği spinoserebellar ataksi rahatsızlığının yanı sıra son dönemde nükseden kanser sebebiyle 52 yaşında hayata veda etti.

Yıllar önce teşhis konulan ve denge ile yürüme kabiliyetini kısıtlayan kalıtsal sinir sistemi rahatsızlığına karşın poliklinik kapısını hiçbir zaman kapatmadı. Tekerlekli sandalye ve yürüteç desteğiyle görevine gelerek hastalarını muayene etmeyi sürdürdü. Azmiyle herkese örnek oldu.

Hastalığına rağmen mesleğini bırakmayan hekimin hikayesi

Hekimlik mesleğini yalnızca bir unvan değil, bir yaşam gayesi sayan Toran, bedensel engelleri çalışma azmiyle aştı. Özellikle tüberküloz hastalarının takibinde ve tiryakilerin bağımlılıktan kurtulmasında aktif saha çalışmaları yürüttü.

Meslektaşları, onun poliklinikte gösterdiği sabrı ve hastalara aşıladığı yaşama sevincini her fırsatta dile getiriyor. Arkasında pes etmeyen bir hekimlik mirası bırakan Toran, Tire sokaklarında iyilikle anılmaya devam edecek.