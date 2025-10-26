ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni vergi hamleleri gelmeye devam ediyor. Birçok ülkeye yönelik gümrük vergisi hamlelerin de bulunan Trump, Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini sıklaştırdı. Gelen son dakika bilgisine göre, ABD tarafından Kanada'ya yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildiği açıklandı.

Hamas açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir diğer gündem maddesi de Hamas olmaya devam ediyor. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes süreci devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze’de istikrar gücü oldukça hızlı bir şekilde sahada olacak. Kısa bir süre içinde. Net bir takvim vermek istemem. Şu anda bunun üzerinde çalışıyorlar. Gazze’de ateşkes devam edecek. Etmezse bu Hamas’ın yüzünden olur.Ancak ben “her iki taraf da adil biçimde muamele görecek” dediğimde, bu sadece yükümlülüklerine uymaları durumunda geçerlidir. Önümüzdeki 48 saat içinde ne yapacaklarını görelim. Bu durumu çok yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.