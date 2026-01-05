Muhalefet kanadında yaşanan bu ayrılık, meclisteki sandalye dağılımını ve siyasi dengeleri değiştiren önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti. İstifa kararının hemen ardından Karatutlu'nun yeni siyasi rotası da netlik kazandı. Kahramanmaraş milletvekilinin, iktidar partisi saflarına katılma kararı aldığı ve sürecin resmiyet kazanması için geri sayımın başladığı öğrenildi. Siyasi kulislerde konuşulan bu transfer, yaklaşan grup toplantısıyla birlikte resmi bir boyut kazanacak.

İrfan Karatutlu Kimdir?

TBMM'de Kahramanmaraş Milletvekili olarak görev yapan Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, DEVA Partisi'nin kurucu isimleri ve meclis kadrosu arasında yer alıyordu. Tıp doktoru kimliğiyle de tanınan Karatutlu, partisinin Kahramanmaraş teşkilatlanmasında ve bölge çalışmalarında aktif rol üstlendi. Son alınan kararla birlikte siyasi kariyerine farklı bir çatı altında devam etme kararı alan Karatutlu, milletvekilliği görevini artık AK Parti sıralarında sürdürecek.

Rozet Töreni ve Meclis Aritmetiği

İrfan Karatutlu'nun AK Parti'ye katılım süreci için belirlenen tarih 7 Ocak Çarşamba günü oldu. AK Parti'nin TBMM'de düzenleyeceği grup toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat Karatutlu'ya parti rozetini takması bekleniyor. Bu tören, transferin en üst düzeyde duyurusu niteliğini taşıyacak.

Bu transferin meclis aritmetiğine de somut yansımaları oldu. Karatutlu'nun DEVA Partisi'nden ayrılmasıyla birlikte, mecliste grubu bulunan oluşumlardan "Yeni Yol Grubu"nun milletvekili sayısı 20'ye düştü. Bu durum, meclis içi dengelerde ve komisyon üyeliklerinde ilerleyen günlerde yeni düzenlemeleri gündeme getirebilir.