İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkede devam eden protestolar ve Tahran–Washington hattındaki gerilim hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arakçi, İran’ın nükleer müzakerelere tamamen kapalı olmadığını vurgulayarak, “Ancak bu süreç tehdit ve dayatma olmadan yürütülmelidir” dedi.

“Adil ve eşit şartlar olmadan masaya oturmayız”

ABD ile olası nükleer görüşmelere değinen Arakçi, Washington’un şu an için adil ve eşit şartlarda bir müzakere ortamı sunmadığını düşündüklerini söyledi. İranlı Bakan, “ABD gerçekten eşit koşullarda müzakereye hazır olduğunda, bu seçeneği ciddi şekilde değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Protestolara ‘dış müdahale’ iddiası

İran’da 28 Aralık 2025’te hayat pahalılığına karşı başlayan ve kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolar hakkında konuşan Arakçi, eylemlere eğitimli terör unsurlarının sızdığını ileri sürdü. Bu yapıların hem güvenlik güçlerini hem de protestocuları hedef aldığını belirtti.

Trump’a sert uyarı: “Tüm senaryolara hazırız”

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine de değinen Arakçi, Washington’un söylemlerinin birbiriyle çeliştiğini savundu. Olası bir askeri müdahaleye karşı İran’ın hazırlıklı olduğunu vurgulayan Arakçi, “Geçmişte yaşanan çatışmalardan çok daha kapsamlı bir askeri kapasiteye sahibiz. Tüm seçeneklere hazırız ve ABD’nin akılcı bir yol seçmesini umuyoruz” dedi.

Witkoff hattı açık

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yapılan temaslara da değinen Arakçi, taraflar arasındaki iletişimin protestolar öncesinde başladığını ve halen sürdüğünü açıkladı. Olası bir yüz yüze görüşme ihtimali hakkında ise, “Masada değerlendirilen bazı fikirler bulunuyor” ifadelerini kullandı.