Amerika’da reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitiren milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin soruşturma dosyalarında yeni kişi ve yazışmalar ortaya çıktı. Kamuoyuna açıklanan belgelerde, Epstein’le bağlantılı olduğu belirtilen isimler ve geçmişe dönük e-posta trafiği dikkat çekti.

Eski danışman yer aldı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan soruşturma evraklarında, avukat ve eski Beyaz Saray Danışmanı Kathy Ruemmler’in adı yer aldı. Dosyada bulunan e-postalara göre, Epstein’in uzun süreli asistanı Lesley Groff’un, Ruemmler’in programına ilişkin çeşitli bilgilendirmeler yaptığı görüldü.

19 Eylül 2014 tarihli bir e-postada Groff’un, Ruemmler’in 24-25 Eylül tarihlerinde New York’ta bulunacağını ve eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland ile eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’la planlanan görüşmelere katılmaktan memnuniyet duyacağını Epstein’e ilettiği yer aldı. 15 Temmuz 2014 tarihli bir başka e-postada ise Groff’un, Ruemmler’in 18 Temmuz Cuma günü saat 12.30’da öğle yemeğine geleceğini bildirdiği kaydedildi. Dosyalarda ayrıca 22 Nisan 2015 tarihli başka bir e-posta da bulunuyor. Göndereni belirtilmeyen bu iletide, Jojo Fontanilla’ya hitaben “Jeffrey’nin Kathy Ruemmler’a götürmeni istediği bir hediyesi var” ifadesinin yer aldığı görüldü.

Steve Tisch ile yazışmalar da dosyada

Açıklanan belgelerde, Amerikalı film yapımcısı ve iş insanı, NFL takımı New York Giants’ın başkanı Steve Tisch ile Epstein arasında geçtiği belirtilen e-posta yazışmaları da yer aldı.

26 Nisan 2013 tarihli yazışmada Tisch’in, Epstein’e asistanının bir arkadaşıyla öğle yemeği yediğini belirterek, bu kişi hakkında bilgi sorusu yönelttiği görüldü. Epstein’in ise bu kişiyi tanımadığını ancak soracağını ifade ettiği, ardından başka bir kadınla iletişim kurulup kurulmadığına dair sorular yönelttiği dosyalara yansıdı. Tisch’in cevabında, söz konusu kişinin “profesyonel mi yoksa sivil mi” olduğuna ilişkin bir soru yer aldı.

Birçok isimle iletişimi sürdürmüş

The Wall Street Journal’ın dosyalar üzerinden yaptığı incelemede, Epstein’in Haziran 2008’de suçunu kabul etmesinin ardından da birçok isimle iletişimini sürdürdüğü tespit edildi. Analize göre, dilbilimci Noam Chomsky, Next Models’ın kurucusu Faith Kates, avukat David Schoen, İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, psikolog ve akademisyen Stephen Kosslyn, Prens Andrew, iş insanı Richard Branson, avukat ve eski Beyaz Saray Danışmanı Kathy Ruemmler ile Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon’un Epstein’le bu tarihten sonra da temas kurduğu belirlendi.

“littlestjeff1” iddialarına Fortnite’tan açıklama

Fortnite oyununun X platformundaki resmi hesabından, “littlestjeff1” kullanıcı adıyla ilgili ortaya atılan iddialara yönelik bir açıklama yapıldı. Söz konusu hesabın aktif olmasının, Jeffrey Epstein’in hayatta olduğuna kanıt olarak sunulmasına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut bir Fortnite hesabı sahibinin, YouTube’da “littlestjeff1” adının gündeme gelmesinin ardından kullanıcı adını bu şekilde değiştirdiği ifade edildi. Fortnite Tracker sisteminin yalnızca mevcut kullanıcı adını gösterdiği, önceki ad değişikliklerini listelemediği kaydedildi. Epic Games’in hesap sisteminde, kamuoyuna yansıyan belgelerde adı geçen e-posta adreslerine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığı da açıklamada yer aldı. Belgelerin yayımlanmasının ardından benzer kullanıcı adları ve e-posta adresleriyle çok sayıda yeni hesap açıldığı bilgisi paylaşıldı. Kamuoyuna yansıyan bazı belgelerde, Epstein’in oyun içi satın alımlar yaptığına dair kayıtlar bulunduğu ve “littlestjeff1” adlı hesabın, Fortnite’ın 3 Aralık 2023’te başlayan ve 8 Mart 2024’te sona eren sezonunda seviye atladığı öne sürülmüştü.

Epstein dosyası hakkında…

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda reşit olmayan kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulundu.

Açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimler de yer aldı.

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından yürütülen incelemelerde, kamuoyunda sıkça dile getirilen bir “müşteri listesi”nin varlığına dair kanıt bulunmadığı açıklandı. Yapılan resmi değerlendirmede, Epstein’in ölümünün hücresinde intihar sonucu gerçekleştiği sonucuna varıldığı bildirildi.