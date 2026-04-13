ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda başlattığı deniz ablukası krizi de beraberinde getirmiş durumda. Trump'ın bu hamlesinin ardından İran cephesinden sert açıklamalar da gelmiş oldu.

"Tehlikeli sonuçlar doğurur!"

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talayi Nik, gelişmeyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Nik, Hürmüz Boğazı’nın güvenlik ve yönetiminin İran’ın sorumluluğunda olduğunun altını çizdi. Nik aynı zamanda, “Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’ndeki uluslararası su yollarına dış müdahale, hem bölge hem de dünya için tehlikeli sonuçlar doğurur” dedi.

Enerji güvenliği uyarısı

İranlı yetkili ayrıca, ABD’nin deniz ablukasının küresel enerji dengelerinde de derin bir etki yaratacağını belirtti. Önemli bir açıklamada bulunan yetkili, askeri müdahalenin petrol ve doğal gaz taşımacılığının en önemli yeri olan bu kritik geçiş noktasında krizi artıracağını ve uluslararası piyasaları derinden etkileyebileceğini söyledi.

Trump’ı hedef aldı!

İran cephesinden gelen açıklamalarda yetkililer tarafından ABD Başkanı Donald Trump da sert sözlerle hedef alındı. Talayi Nik tarafından Trump’ın politikaları sert sözlerle eleştirilirken, ABD’nin bölgede yeni bir başarısızlığa yelken açtığı kaydedildi. Washington yönetimi tarafından atılan adımlar gerilimi artırırken, bölge de karmaşık bir sürece doğru ilerlemekte.