Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi Eşgüdüm Konseyi, bölgedeki jeopolitik gerilim ve savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin kapsamlı bir önlem paketi açıkladı. Konsey, mevcut iktidarın olası krizlere karşı gerekli hazırlıkları yapmadığını belirterek, Türkiye’nin enerji ve gıda fiyatları başta olmak üzere ekonomik kırılganlıklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Ekonomik kırılganlık ve iktidar eleştirisi

CHP EEK, Türkiye’nin jeopolitik riskler karşısında kırılgan bir ekonomik yapıya sahip olduğunu ifade etti. Konsey, bu kırılganlıkların yalnızca dışsal gelişmelere bağlı olmadığını, iktidarın yanlış politikalarının da bu durumu derinleştirdiğini kaydetti. Açıklamada, “Olası bir küresel kriz Türkiye’de bir ekonomik krize dönüşebilir; bunun önlenmesi iktidarın sorumluluğundadır” denildi.

Kısa vadeli acil önlemler

Konseyin hazırladığı önlem paketinde kısa vadede uygulanması gereken adımlar şöyle sıralandı:

Akaryakıtta KDV oranının %20’den %1’e düşürülmesi.

Benzin ve motorinde ÖTV’den kaynaklanan KDV’nin kalıcı olarak kaldırılması.

Eşel mobil sisteminin %100 oranında uygulanması.

Tarım sektöründe çiftçilere kredi limiti gözetmeksizin finansman sağlanması; faizsiz gübre ve akaryakıt kredileri verilmesi.

Çiftçilerin kredi borçlarının faizlerinin silinmesi ve ana paranın uzun vadeli ve faizsiz olarak yapılandırılması. Haciz işlemleri durdurulacak.

Enflasyon baskısı karşısında asgari ücretin üç ayda bir artırılması; memur ve emekli maaşlarında ek düzenlemeler yapılması.

Dar gelirli haneler için kademeli nakit destek ve enflasyon sepeti hesaplaması.

Süreçten olumsuz etkilenen işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı destek, KOBİ’ler için Eximbank finansmanı ve sınır illerindeki esnaf için vergi ve SGK teşvikleri.

Küçük esnaf için elektrik ve doğalgaz desteği, ulaşım sektörü esnafına akaryakıt yardımı.

Turizmde güven ve tanıtım çalışmalarının artırılması.

Orta ve uzun vadeli stratejiler

CHP EEK, orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisinin dirençli hale getirilmesi için şu önerileri sundu:

Enerji güvenliğinin sağlanması için altyapı entegrasyonu ve alternatif tedarik hatlarının güçlendirilmesi; yerli yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması.

Tarımda maliyet baskısına karşı kalıcı sübvansiyon mekanizmalarının oluşturulması ve üretim planlamasının güçlendirilmesi.

KOBİ ve reel sektör için enerji maliyetlerini düşüren destek programları ve üretimde dijital-yeşil dönüşümün teşvik edilmesi.

Türkiye’nin bölgesel üretim merkezi olma potansiyelinin değerlendirilmesi; Orta Koridor’un etkinliğinin artırılması ve uluslararası ticaret koridorlarının güçlendirilmesi.

Savunma sanayinin kapasitesinin artırılması ve TSK’nın ihtiyaçlarına hızlı yanıt verecek şekilde yapılandırılması.

Türkiye’nin yatırım ve finans merkezi olarak konumunun güçlendirilmesi; hukuki ve kurumsal güven ortamının sağlanması.

Kaynak kullanımında şeffaflık ve kamu yararını önceliklendiren bütçe anlayışının benimsenmesi.

CHP’den iktidara çağrı

CHP EEK, açıklamasında Türkiye’nin mali kaynaklarının yeterli olduğunu belirterek, önlemlerin uygulanabilmesi için siyasi iradenin önemine dikkat çekti. Konsey, ekonomik kırılganlıkların azaltılması ve savaşın etkilerine karşı dirençli bir ekonomi inşa edilmesi için derhal adım atılması gerektiğini vurguladı.