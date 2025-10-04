İran’ın Loristan eyaletinde yardım ve kurtarma çalışmaları için havalanan Kızılay’a ait bir helikopter düştü. Kazada pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yardım uçuşu felaketle sonuçlandı

İran Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısında yer alan Loristan eyaletindeki Oştrankuh tepelerineyardım ve kurtarma çalışmaları için gönderilen helikopterle irtibat bir süre sonra kesildi.

Arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi ve yapılan çalışmalar sonucunda helikopterin dağlık alanda düştüğü tespit edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, helikopterde bulunanlardan ikisinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.

Pilotlar hayatını kaybetti

Loristan Kriz Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, helikopterde toplam dokuz kişinin bulunduğu, kazada pilot ve yardımcı pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine sevk edildiği, durumlarının takip edildiği belirtildi.

İran Kızılayı, kazanın ardından bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatıldığını ve hava şartlarının olayın nedenlerinden biri olabileceğini değerlendirdiklerini duyurdu.

Soruşturma başlatıldı

İran Sivil Havacılık Kurumu ve yerel kriz ekipleri, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Helikopterin teknik durumu, uçuş kayıtları ve hava koşullarıyla ilgili verilerin inceleneceği bildirildi.

Yetkililer, dağlık bölgenin zorlu arazi yapısının kurtarma çalışmalarını güçleştirdiğini, ancak tüm yaralıların güvenli şekilde tahliye edildiğini aktardı.

Ülke genelinde üzüntü yarattı

Kaza haberi ülke genelinde üzüntüyle karşılandı. İran basını, olayın yardım ve kurtarma görevi sırasında meydana geldiğini vurgulayarak, yaşamını yitiren mürettebatın “görev şehidi” olarak anıldığını yazdı.

İran Kızılayı yetkilileri, hayatını kaybeden personelin ailelerine başsağlığı diledi ve yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edildiğini bildirdi.