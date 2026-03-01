Son Mühür- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney'in ölümünün ardından yayımladığı taziye mesajında, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in suikast sonucu hayatını kaybetmesini “İslam ümmetine ve özellikle Şiilere karşı açık bir savaş” olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, saldırının yalnızca İran’a değil, dünyanın farklı coğrafyalarındaki Müslümanlara yönelik bir mesaj taşıdığını savundu.

Cumhurbaşkanı mesajında, “İslam ümmetinin büyük komutanının suikastı, dünyanın her yerindeki Müslümanlara, özellikle Şiilere karşı açık bir savaştır” ifadelerini kullandı.

İran’dan sert tepki: “İntikam almak meşru hakkımız”

Pezeşkiyan, açıklamasının devamında İran İslam Cumhuriyeti’nin saldırının sorumlularına karşı gerekli adımları atacağını belirtti.

İran yönetiminin bu saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, “Bu suçun faillerine ve komutanlarına karşı kan dökmeyi ve intikam almayı görev ve meşru hak olarak görüyoruz” dedi.

Cemkeran Camii’nde kırmızı bayrak çekildi

Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından İran’daki sembolik tepkiler de dikkat çekti. Ülkenin önemli dini merkezlerinden biri olan Cemkeran Camii’nin kubbesine “intikam” anlamı taşıyan kırmızı bayrak çekildi.

Söz konusu bayrak, İran’da geçmişte de önemli suikast ve saldırıların ardından kullanılmış, “intikam” ve “karşılık verme” mesajı olarak değerlendirilmişti.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakerelerin sürdüğü bir dönemde, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. Saldırıların ardından bölgede gerilim hızla tırmandı.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

İran’dan karşı saldırı

İran ise saldırılara yanıt olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlenen hedeflere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Can kaybı 201’e yükseldi

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi ise yaralandı. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu bildirildi.