Son Mühür- Milyon dolarlık silah ve füze sistemini bile yeri geldiğinide çaresiz bırakan dronlar savaş tarihinin yeniden yazımına yol açacak gibi görünüyor.

Rusya ve Ukrayna arasında 2022'den beri devam eden savaşta her iki tarafın da sıklıkla başvurduğu dronlar konusunda ilk somut adımı atan ülke Almanya oldu.

Avrupa Birliği'nin en güçlü ekonomisi olarak Ukraynaya açık destek veren Almanya'da hem polis teşkilatı hem de ordu dron savunma merkezi kurdu.

Brandenburg'daki Ahrensfelde bölgesinde düzenlenen törenle hizmete giren dron savunma biriminde yaklaşık 130 polisin görev yapacağı öğrenildi.

Şüpheli dronlara karşı...



Yapay zeka destekli sinyal bozucu (jammer) sistemler, radarlar, ağ atan interceptor dronlar gibi ileri teknolojilerle donatılmış merkezde şüpheli dronları tespit etmek, sinyalini bozmak, yönlendirmek veya gerekirse düşürmek için eğitim verilecek.



İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt merkezin hizmete giriş töreninde bu birimin "hibrit tehditlere" (casusluk, sabotaj gibi) karşı hızlı ve teknolojik yanıt vereceğini vurguladı.

Rusya!da geldiği düşünülen çok sayıda dronun kontrolsüz bir şekilde Alman hava sahasına girdiğine dair haberler gündeme gelmişti.

Dron teknolojisi için 100 milyon avroluk bir yatırım yapma hedefinde olan Almanya geçtiğimiz hafta içinde Berlin'de federal ve eyalet polisleriyle orduyu birleştiren ortak bir Dron Savunma Merkezini daha hizmete sokmuştu.