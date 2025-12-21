Son Mühür - ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin belgelerin, kamuoyuna açıklanmasının ardından kısa süre içinde bazı bölümlerinin erişime kapatıldığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından erişime açılan ve dün itibarıyla indirilebilen bazı dosyalar artık ulaşılamaz durumda. Haberlerde, “Epstein Kütüphanesi” adlı internet sitesinde bugün itibarıyla bir düzineden fazla dosyaya erişilemediği, bunlar arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın yer aldığı bazı fotoğrafların da bulunduğu ifade edildi. Erişime kapatılan belgeler arasında, Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafı da yer alıyor.

Skandal fotoğraflar bulunuyordu