Son Mühür - ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin belgelerin, kamuoyuna açıklanmasının ardından kısa süre içinde bazı bölümlerinin erişime kapatıldığı bildirildi.
Dosyalar birden buharlaştı
ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından erişime açılan ve dün itibarıyla indirilebilen bazı dosyalar artık ulaşılamaz durumda. Haberlerde, “Epstein Kütüphanesi” adlı internet sitesinde bugün itibarıyla bir düzineden fazla dosyaya erişilemediği, bunlar arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın yer aldığı bazı fotoğrafların da bulunduğu ifade edildi. Erişime kapatılan belgeler arasında, Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafı da yer alıyor.
Skandal fotoğraflar bulunuyordu
Kaldırılan dosyalar arasında, “çıplaklık içerenler de dahil olmak üzere” çeşitli sanat eserlerinin yer aldığı bildirildi. Adalet Bakanlığı, internet sitesinde, yayınlanmaması gereken dosyaları özel bir e-posta adresi aracılığıyla kuruma bildirmeleri için kullanıcıları yönlendiriyor. Sitede, “ABD Kongresi tarafından belirlenen son tarih dikkate alınarak, mağdurlara ve diğer özel kişilere ait kişisel bilgileri incelemek, gizlemek ve hassas materyalleri ifşa edilmekten korumak için tüm makul çabalar gösterilmiştir” ifadelerine yer verildi. Bakanlığın, dosyaların artık neden erişime kapatıldığına dair yorum talebine hemen yanıt vermediği kaydedildi. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyesi Ro Khanna ve Cumhuriyetçi üye Thomas Massie, ABD merkezli X platformunda yaptıkları paylaşımlarla durumu eleştirdi.