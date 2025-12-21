Son Mühür- Bölgedeki en büyük rakibi Pakistan'a karşı kara ve hava gücüne önem veren Hindistan, artan Çin tehdidine karşı bu kez donanmasını güçlendirme planları yapıyor.

Hindistan'ın donanmayla ilgili hedefini mercek altına alan Financial Times, ''Hindistan’ın Çin donanmasına rakip olma hedefi'' başlıklı analiz haberinde,

''Hindistan, Hint Okyanusu’nda artan Çin askeri varlığına karşı donanmasını güçlendirmeye çalışıyor; Yeni Delhi bu bölgeyi kendi stratejik arka bahçesi olarak görüyor'' hatırlatmasında bulundu.

Hindistan'ın caydırıcılığı...



''Mayıs ayında Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan dört günlük çatışmada Hint donanması aktif olarak devreye girmedi, ancak Pakistan’ın da denize açılmaması Hindistan’ın bölgedeki caydırıcılığını teyit etti'' denilen haberde,

''Hint Okyanusu, küresel petrol ticaretinin yüzde 66’sına ve konteyner taşımacılığının yüzde 50’sine ev sahipliği yapıyor; Hindistan dış ticaretinin yüzde 95’i bu deniz yolundan geçiyor.



Çin açısından da Hint Okyanusu kritik önemde; Çin’in 6 trilyon dolarlık dış ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ı deniz yoluyla yapılıyor ve bunun büyük kısmı bu bölgeden geçiyor

Hindistan uzun yıllar kara ve hava kuvvetlerine öncelik verdi; ancak artık kendisini yalnızca kara gücü değil, aynı zamanda deniz gücü olarak da konumlandırıyor'' bilgisi paylaşıldı.



40 milyar dolarlık kaynak...



''Yeni Delhi, donanmasını modernize etmek için on yılı aşkın sürede yaklaşık 40 milyar dolar harcamayı planlıyor; bu kapsamda yeni savaş gemileri, konvansiyonel ve nükleer denizaltılar ile uçaklar ve füzeler alınacak'' denilen analiz haberde,

''ABD ve Batılı müttefikler, Çin’i dengeleme stratejisinde Hindistan’a daha fazla sorumluluk yüklemek istiyor; Washington, Hint-Pasifik güvenliği için Hindistan ile ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Batı'da iki temel endişe...



Ancak Batı’da iki temel endişe var: Hindistan’ın askeri kapasitesini yeterince hızlı artırıp artırmadığı ve Çin’e karşı doğrudan bir kriz anında ne kadar ileri gideceği.

Hint yetkililer, Çin’in Tayvan’a yönelik olası bir harekâtında Hindistan’ın doğrudan rol almasının düşük ihtimal olduğunu açıkça ifade ediyor'' hatırlatmasında bulunuldu.

Hindistan donanmasına bugüne kadar istenen atılımı bir türlü gerçekleştirememesiyle biliniyordu.

Çin'in bütçesi daha büyük...



Donanma modernizasyonundaki en büyük sorun olarak denizaltılar görülüyor. 1999’da planlanan 24 yeni denizaltının sadece altısı bugüne kadar inşa edildi ve uzmanlar mevcut filonun büyük bölümü yaşlı olduğuna dikkat çekiyor.

Hindistan’ın savunma bütçesi 2024’te 74,4 milyar dolar iken Çin’in bütçesi 235 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Çin, Hint Okyanusu çevresinde Cibuti, Pakistan, Sri Lanka ve Myanmar gibi ülkelerde üsler ve lojistik ortaklıklar kurarak bölgedeki erişimini artırıyor.

Hindistan ise Mauritius ve Seyşeller’de askeri altyapı yatırımları yapıyor, ayrıca Malakka Boğazı’nı kontrol eden Nikobar Adaları’ndaki deniz varlığını sessizce genişletiyor.