ABD merkezli teknoloji devi Meta, bünyesindeki sosyal medya platformu Instagram’da 18 yaş altı kullanıcıların güvenliğini artırmak için yeni bir düzenlemeye gitti. Şirket, gençlerin yalnızca “13 yaş ve üzeri” için uygun kabul edilen içerikleri görebileceğini ve bu ayarın ebeveyn izni olmadan değiştirilemeyeceğini duyurdu.

Meta tarafından yapılan yazılı açıklamada, genç kullanıcıların maruz kaldığı uygunsuz içeriklerin azaltılması için önemli adımlar atıldığı belirtildi. Şirket, yeni sistemin yıl sonuna kadar tüm ülkelerde devreye alınacağını açıkladı.

“13 yaş ve üzeri” film derecelendirmesi esas alınacak

Meta’nın açıklamasında, Instagram’daki genç kullanıcı hesaplarının varsayılan ayarlarının artık “13 yaş ve üzeri” film derecelendirmesi kriterine göre belirleneceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu değişiklik, genç kullanıcıların yalnızca 13 yaş ve üzeri filmlerde yer alan seviyede içeriklerle karşılaşması anlamına geliyor.”

Yeni sistem, cinsel içerikli gönderiler, alkol, tütün ve şiddet içeren paylaşımlar gibi halihazırda kısıtlanan konuların yanı sıra, argo ifadeler, tehlikeli davranışlar ve bağımlılık yapıcı maddeleri içeren içeriklerin de gençlerden tamamen gizlenmesini sağlayacak.

Ebeveyn onayı olmadan değişiklik yapılamayacak

Meta, bu ayarın ebeveyn onayı olmadan değiştirilemeyeceğini özellikle vurguladı. Böylece ebeveynler, çocuklarının çevrimiçi ortamda maruz kalabileceği içerikler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte, 18 yaş altı kullanıcılar:

Bu tür içerikleri paylaşan hesapları takip edemeyecek,

Kısıtlı içeriklerle ilgili kelimeleri aramalarda kullanamayacak,

Bu içerikleri içeren mesajları görüntüleyemeyecek.

Düzenleme, küresel “çocuk güvenliği” dalgasının parçası

Instagram’ın aldığı karar, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik küresel kısıtlama dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Avustralya, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan düzenlemeyi 10 Aralık itibarıyla yürürlüğe koyacak. Yeni yasa kapsamında Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X gibi platformların yükümlülüklere uymaması durumunda 33 milyon dolara kadar para cezası uygulanabilecek.

Bu gelişmenin ardından İtalya, İspanya, bazı ABD eyaletleri ve Güney Kore gibi ülkelerin de benzer yasa tasarıları üzerinde çalıştığı biliniyor.

Meta: “Dünya genelinde ebeveynlerle birlikte karar aldık”

Şirket açıklamasında, bu adımın dünya genelinde binlerce ebeveynin görüşü dikkate alınarak atıldığı vurgulandı. Meta, ebeveynlerin çocuklarını çevrimiçi risklerden koruma konusundaki taleplerine yanıt olarak, sosyal medya deneyimini “daha güvenli ve yaşa uygun” hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Dijital dünyada çocuk güvenliği giderek ön planda

Uzmanlar, Instagram’ın aldığı bu kararın sosyal medya şirketleri arasında bir dönüm noktası olabileceğini değerlendiriyor. Özellikle çocukların ve gençlerin dijital bağımlılıktan korunması, zararlı içeriklerden uzak tutulması ve ebeveyn denetiminin artırılması konuları artık küresel düzeyde tartışılıyor.