Son Mühür- Yapay zeka konusunda batılı rakiplerini düşündüren bir performans sergileyen Çin, insanlık tarihi açısından dikkat çeken bir hamleye imza attı.

Şanghay Tiyatro Akademisi'nin artık Xueba 01 adında robot bir öğrencisi var.

Xueba 01, 1.75 metre boyunda ve 30 kg ağırlığında, ve "Yapay zeka sanatçısı" olarak tanımlanıyor.

Sahne Tasarımı Bölümü'nde dijital performans tasarımı üzerine eğitim alacak olan bu robot, önümüzdeki 4 boyunca geleneksel Çin operası hareketlerini, rutinlerini ve daha fazlasını öğrenecek.

Çin'den dikkat çeken hamle...



Xueba 01, Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile DroidUp Robotics arasında bir işbirliği sonucu geliştirildi.

Sanatın ve teknolojinin buluştuğu bir noktayı simgeleyen Xueba 01'in gerçek bir öğrenci gibi kayıt olması dünyada yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Gelişmeyi heyecan verici bulanlar kadar sanatın duygusal ve deneysel bir süreç olduğuna dikkat çekip Çin'in bu hamlesini eleştiren sesler de yükseliyor.

