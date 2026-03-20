Tacikistan’dan İran’a doğru hareket ettiği ileri sürülen büyük bir tır konvoyu, taşıdığı yükle ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Resmi açıklamalarda sevkiyatın “insani yardım” kapsamında yapıldığı belirtilirken, bazı kaynaklar konvoyda askeri amaçlı ekipman taşındığını savundu.

Sevkiyatın içeriği tartışma konusu oldu

Konvoyun Tacikistan’dan İran’a insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığı ifade edildi. Ancak sevkiyatın içeriğine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

İddiaların odağında İHA ve askeri ekipman var

Bölgedeki askeri hareketliliği izleyen bazı çevreler, konvoyun yardım malzemesi değil, insansız hava araçları ile kritik askeri ekipman taşıdığı iddiasını gündeme getirdi. Özellikle İHA parçaları ya da bu sistemlere ait unsurların sevk edildiği yönündeki öne sürülen bilgiler, tartışmayı daha da büyüttü. Buna karşın söz konusu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Duşanbe’deki İHA tesisi dikkat çekiyor

İddiaları gündemde tutan unsurlardan biri de İran’ın 2022 yılında Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de kurduğu insansız hava aracı üretim tesisi oldu. Bu tesiste İran yapımı “Ebabil-2” tipi İHA’ların üretiminin planlandığı açıklanmıştı. Söz konusu tesis, mevcut sevkiyat iddialarıyla birlikte yeniden uluslararası dikkat odağı haline geldi.

Bağımsız doğrulama henüz bulunmuyor

Konvoyun taşıdığı yükün niteliğine ilişkin şu ana kadar uluslararası bağımsız kaynaklarca doğrulanmış net bir bilgi paylaşılmış değil. Resmi açıklamalar ile sahadan gelen iddialar arasındaki fark ise gelişmelerin yakından izlenmesine neden oluyor. Tartışma sürerken, sevkiyatın içeriğine dair belirsizlik korunuyor.