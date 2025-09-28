Son Mühür- Avustralya, Kanada ve Portekiz'in ardından İngiltere de Mahmud Abba yönetimindeki Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler kervanına katıldı.

Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Andorra ve San Marino'nun da Filistin devletini tanıyacak ülkelere katılması bekleniyor.

Brexit yanlısı Advance UK adlı siyasi organizasyonda yer alan İngiliz siyasetçi Jim Ferguson'un hedefinde ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer vardı.

İngiltere'nin 1917-1948 yılları arasında 31 yıl boyunca Filistin topraklarına hükmettiğine dikkat çeken Ferguson, Filistin yönetiminin tanınma kararı sonrası o dönem için yüklü bir tazminat istemeye hazırlandığını öne sürdü.

O dönemin bedeli olmalı...



''Filistin, 1917-1948 yılları arasındaki rolü nedeniyle Birleşik Krallık’tan trilyonlar talep ediyor.'' diyen Jim Ferguson,

''Starmer’ın Filistin’i tanımasının hemen ardından, Abbas uluslararası hukuka uygun tazminat istiyor. Raporlar, ödemelerin 2 Trilyon sterline (2.34 trilyon avro) ulaşabileceği konusunda uyarıyor.

Britanya’nın geçmişi artık yasal bir silah.

İşçi Partisi’nin teslimiyetiyle açığa çıkan bir kâbus.

Britanya ödemeli mi, yoksa karşı mı koymalı?'' sorusunu gündeme getirdi.