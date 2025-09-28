Son Mühür- Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi bir görüşme gerçekleştiren Başkan Trump'ın F-35 ve F-16 konularında atacağı adım Yunanistan'da merakla takip ediliyor.

Ege'de iki ülke arasındaki güç dengesini Türkiye lehine değiştirebilecek adım öncesi ABD'deki Rum lobisi harekete geçti.

Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeden kısa bir süre önce, hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan partiden toplam 20 kongre üyesi, F-16 ve F-35 uçaklarının Türkiye'ye satışına izin verilmesi durumunda ABD'nin ulusal güvenliği konusunda endişelerini dile getirmişti.



Temsilciler Meclisi'nin 20 üyesinin Dışişleri ve Savunma Bakanları Marco Rubio ve Pete Hegseth'e gönderdiği mektupta, Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olduğu ve bu sistemin ABD'nin F-16 ve F-35 gibi askeri uçaklarını izleme ve analiz etme kabiliyetine sahip olması nedeniyle ABD ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekilmişti.



Kathimerini: Hava üstünlüğü bizde...



Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimeri'ni de yer alan bir yorumda,

''Trump, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü onaylasa bile, Atina'nın tedarik edeceği 20 adet beşinci nesil savaş uçağının ilkinin Hava Kuvvetleri'ne 2028 yılında teslim edilmiş olması nedeniyle Yunanistan zaman avantajını koruyacak.

Atina'nın 20 adet daha F-35 satın alma opsiyonunu devreye sokma imkânının bulunduğu hatırlatıldı.'