Son Mühür/Merve Turan- İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun (İKK) İnciraltı’na ilişkin son açıklamalarına yazılı bir değerlendirmeyle yanıt verdi. Karabulut, yapılan açıklamaların çözüm üretmekten uzak olduğunu belirterek, İnciraltı’nın mevcut durumu, yargı kararları ve bölge halkının iradesinin göz ardı edildiğini ifade etti.

“Sahadaki gerçeklerle bağdaşmıyor”

Karabulut, TMMOB İKK’nın İnciraltı’nın turizm alanı olmaması gerektiği yönündeki yaklaşımının, sahadaki fiili durumla örtüşmediğini savundu. Açıklamada, yargı kararlarının ve bölge halkının beklentilerinin dikkate alınmadığı öne sürülerek, uzun süredir sürdürülen söylemlerin kamuoyunda algı oluşturma amacını taşıdığı belirtildi.

“Hangi halktan söz ediliyor?”

TMMOB İKK’nın bugüne kadar İnciraltı’nda yaşayanlarla ve mülkiyet sahipleriyle doğrudan temas kurmadığını ifade eden Karabulut, beş nesildir bölgede yaşayan ailelerin, muhtarların ve toprak sahiplerinin yok sayıldığını dile getirdi. “Halkın olan halkta kalsın” söyleminin muhatabının belirsiz olduğunu belirten Karabulut, yıllardır dile getirilen “müteahhit” ve “sermaye” vurgularının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Tarım vurgusuna eleştiri

Karabulut, İnciraltı’nın tarımsal niteliği üzerinden yürütülen tartışmaların inandırıcılığını yitirdiğini söyledi. Yeraltı sularının tuzlanması, sulama altyapısının ortadan kalkması ve bölgenin tarıma elverişliliğini kaybetmesi nedeniyle fiilen tarım yapılamadığını ifade eden Karabulut, bu koşullarda mülkiyet sahiplerinin arazilerini kiralamaya zorlanmasının kamu yararıyla bağdaşmadığını dile getirdi.

Yargı kararlarına dikkat çekti

Açıklamada, mahkemelerin kamu yararını gözeterek tarım dışı planlamanın önünü açtığı ve açılan davaların reddedildiği hatırlatıldı. Karabulut, buna rağmen “hukuka aykırı” söyleminin sürdürülmesinin yargı kararlarını yok saymak anlamına geldiğini belirtti.

“Sorunun kaynağı plansızlık”

İnciraltı’nda dile getirilen güvenlik sorunlarının, bölgenin yıllardır plansız bırakılmasından kaynaklandığını ifade eden Karabulut, plansız ve denetimsiz alanların risk oluşturduğunu söyledi. Çözümün erteleme değil planlama olduğunu vurgulayan Karabulut, hedeflerinin İnciraltı’nı kamuya açık, güvenli ve denetlenebilir bir alan haline getirmek olduğunu kaydetti.

Planlama süreci ve hukuki mücadele

Karabulut, İnciraltı planlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda revize edildiğini ve askı aşamasına geldiğini açıkladı. Planların ardından 18. madde uygulamalarıyla bölgenin İzmir’e kazandırılacağını belirten Karabulut, bu süreçte açılan ve açılacak tüm davalara müdahil olacaklarını ifade etti.

“İnciraltı sahipsiz değil”

Açıklamasının sonunda Karabulut, İnciraltı ve Bahçelerarası’nın sahipsiz olmadığını, bölgenin nesillerdir aynı ailelerin mülkiyetinde bulunduğunu vurguladı. Karabulut, “Algılarla değil, gerçeklerle İnciraltı’na bakılmalı” çağrısında bulundu.