İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılığa karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ortaya koyduğu tavrı değerlendirdi. Başkan Tugay’ın esnafın sesine kulak veren yaklaşımının taksici camiasında memnuniyet yarattığını belirten Özkan, “İzmirli tüm taksici esnafım ve şahsım adına Sayın Başkanımıza minnetlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Tugay: Yasal dayanağı olmayan yapıya izin yok

UKOME’ye iletilen dilekçelere ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Cemil Tugay, belediye olarak hukuki zemini bulunmayan hiçbir oluşuma onay verilemeyeceğini açıkladı. Tugay, “Söz konusu uygulamanın yasal dayanağı bulunmuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak yasal temeli olmayan bir yapıya izin vermemiz mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“Geldikleri gibi giderler demiştik”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyetlere kayıtsız kalmadığını vurgulayan Özkan, şu açıklamayı yaptı: “Malum firmanın sahibi İzmir’e gelerek yaklaşık 48 bin imza üzerinden bir algı oluşturmak istedi. O gün kendilerine, ‘Burası İzmir. Kanunlara aykırı hiçbir şeye geçit verilmez’ dedik. Kurtuluş Savaşı ruhuna atıfla ‘Geldikleri gibi giderler’ ifadesini kullandık. Sayın Başkanımız Cemil Tugay da yaptırılan incelemeler sonucunda bu taşımacılığın kanunlara aykırı olduğunu ortaya koydu ve İzmir’de buna müsaade edilmeyeceğini ilan etti. Hukukun yanında durarak esnafımızın sesi oldu.”

“Benzer duruşu Ankara’dan da bekliyoruz”

Başkan Tugay’ın tavrının yalnızca İzmir için değil, Türkiye genelinde de mesaj niteliği taşıdığını belirten Özkan, hükümete de çağrıda bulundu. Özkan, “Sayın Başkanımızın ‘İzmir’de hukuksuzluğa izin yok’ mesajının bir benzerini Külliye’den de bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılında İstanbul’daki bir iftarda benzer bir girişime karşı net duruş sergilemişti. Esnafımız, Ankara’dan da aynı kararlılıkta bir açıklama bekliyor” dedi.

Özkan ayrıca, Başkan Tugay döneminde araç yaş sınırının 9’dan 12’ye çıkarılması ve ruhsat harçları konusunda belediyenin esnaf lehine adımlar attığını hatırlattı.

TBMM’ye yasal düzenleme çağrısı

Açıklamasının sonunda TBMM gündemindeki çalışmalara değinen Özkan, korsan taşımacılıkla ilgili yaptırımların artırılması gerektiğini vurguladı. Özkan, korsan taşımacılık yapanların ehliyetlerine el konulmasına yönelik düzenlemenin hızla yasalaşmasını beklediklerini ifade etti.

UKOME ve yargı süreci takip altında

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Avukatı Turgay Göller de açıklama yaparak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın hukuka uygun tutumuna destek verdiklerini belirtti. Göller, UKOME’nin vereceği kararın titizlikle takip edileceğini, İstanbul 14. Asliye Mahkemesi’nde süren yargılamada bilirkişi sürecinin devam ettiğini ve dosyanın ulaştırma ile ticaret hukuku bilirkişilerine gönderileceğini kaydetti.