Son Mühür- Katıldığı bir programda "Almanya'da emeklilik için insanlar 40 yıl çalışıyor, 15-20 yıl emekli aylığı alıyor. Türkiye'de ise 20 yıl prim toplayabiliyoruz, o da zor koşullarda, 40 yıl ödeme yapıyoruz. Emeklinin vefatı sonrasında eş ve çocuğa ödeme yapıyoruz.'' diyen ve "Allah'a binlerce şükür emeklilerin maaşını zor koşulda olsak da ödüyoruz." ifadelerine yer veren Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelik tepkiler dinmiyor.

İktisatçı akademisyen İnan Mutlu, ''Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan kasıtlı biçimde halkı yanıltıcı bilgi yayıyor.'' iddiasını gündeme getirdi.

SGK prim gelirleri rekor seviyede...



Işıkhan'ın "Allah'a binlerce şükür emeklilerin maaşını zor koşulda olsak da ödüyoruz." ifadesine göndermede bulunan Mutlu,

''Bu ifade külliyen yalan.

SGK prim gelirlerinin emekli maaşları ve sağlık harcamalarını karşılama oranı tarihi yüksek seviyelerde- %75,4.

SGK'ya bütçeden aktarılan paranın büyük bir kısmı işverenlere verilen sigorta teşvikleri.

O teşvikleri kaldırın, emeklinin yakasını bırakın...'' çağrısında bulundu.