Brezilya Belem'deki COP30 kapsamında "COP30 Maliye Bakanları Çemberi Raporunun ve Bakü'den Belem'e 1,3 Trilyon Dolara Giden Yol Haritası" oturumunda konuşan Stiell, COP29 çağrısıyla başlatılan inisiyatifin gerçek ekonomik koşullara dayalı katkı sunduğunu, bu ölçekte finansman olmadan iklim mücadelesinin hayata geçemeyeceğini belirtti.

Amazon'da adil finansman işbirliği dönemi başlıyor

Stiell, Amazon sürecinin iklim çalışmalarını ekonomiyle yakınlaştıran adil ve erişilebilir finansmana dayalı işbirliği yaratacağını, iddiaların uygulamaya, taahhütlerin somut eyleme dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti;

"2035 yılına kadar ihtiyaç duyulan yıllık 1,3 trilyon dolarlık iklim finansmanı hem ulaşılabilir hem de gereklidir. Bu ölçekte bir finansman sağlanmadıkça iklim değişikliği ile mücadele hayata geçemeyecektir. Hibelerin artırılması, borç yükünün azaltılması, özel sermayeyi çekecek yenilikçi finansal araçların kullanılması ve kaynakların sahada çözüm üreten topluluklara doğrudan ulaşması gerekiyor."

Stiell, Amazon bölgesinde başlayan bu yeni sürecin, iklim çalışmalarını gerçek ekonomiyle daha yakın ilişkilendiren, adil ve erişilebilir finansmana dayalı bir işbirliği dönemi yaratacağını dile getirdi.

Stiell, ayrıca "şimdi iddiaları uygulamaya, taahhütleri somut eyleme dönüştürme zamanı" ifadelerini kullandı.