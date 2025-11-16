Brezilya Belem'deki COP30 kapsamında CEED tarafından düzenlenen toplantıya Avril De Torres, Nithi Nesadurai, Hiroki Osada ve Luke Espiritu katıldı. Torres, Lula da Silva'nın fosil yakıtlardan aşamalı çıkış çağrısını desteklediklerini, emisyon açığını kapatan eşitlikçi yol haritası gerektiğini, finansman, teknoloji ve kapasite desteğinin şart olduğunu söyledi. Bölgenin biyoçeşitlilik mirası barındırdığını, Filipinler, Endonezya, Vietnam ve Myanmar'ın en kırılgan ülkeler arasında yer aldığını, Asya'nın dünya ortalamasından iki kat hızlı ısındığını, kömür ve LNG kapasite artışlarının koruma alanlarını tehdit ettiğini aktardı.

Temiz geçiş altyapı ve adil geçiş gerektiriyor

Nesadurai, ASEAN enerji üretiminin yüzde 79'unun fosil yakıtlardan olduğunu, emisyonların büyük kısmından enerji sektörünün sorumlu bulunduğunu, yenilenebilir vaatlerine rağmen fosil kullanımının arttığını, çelişki yarattığını belirtti. Temiz enerji geçişinde şebeke yetersizliği, depolama ihtiyacı ve iyileştirmelerin engel olduğunu, adil geçişin hayati olduğunu vurguladı. Osada, Japonya'nın enerji geçişini sekteye uğrattığını eleştirdi. Espiritu, Filipinler'de siyasi çalkantının iklim eylemini tıkadığını kaydetti