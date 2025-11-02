Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Paris Anlaşması ve Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı çerçevesinde sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum eylemlerinin güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürecek.

Bu kapsamda, tüm paydaşlarla işbirliği içinde yol haritaları hazırlanacak, mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve kurumlar arası eş güdüm sağlanacak. İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı güncellenerek yeşil dönüşüm hedeflerine uygun hale getirilecek.

Ayrıca, emisyon azaltım teknolojileri alanında geliştirilen girişimlerin envanteri oluşturulacak. Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında sektörel yol haritaları güncellenecek, izleme ve değerlendirme sistemleri geliştirilecek ve yeni mevzuat çalışmaları yürütülecek.

Düşük karbonlu üretim ve yeşil taksonomiye geçilecek

Cam ve seramik sektörleri için düşük karbonlu yol haritaları hazırlanacak. Türkiye’nin özgün koşullarını gözeten, çevresel olarak sürdürülebilir faaliyetlerin ölçütlerini belirleyen ulusal sınıflandırma sistemi oluşturulacak. Bu doğrultuda Türkiye Yeşil Taksonomi Yönetmeliği yayımlanacak.

Sürdürülebilir tüketim ve üretim modelleri teşvik edilecek, çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacak. Çevre etiketi sistemi geliştirilecek ve çevre dostu ürünlerin rekabet gücü artırılacak.

Karbon yutak alanları genişletilecek

Karasal ve denizel korunan alanların artırılması hedeflenirken, karbon yutak alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülecek. Ülke genelinde doğal sit alanlarının tescil işlemleri hızlandırılacak.

Ayrıca, yaban hayatının korunması amacıyla nesli tehlike altında olan türlerin üretimi, yaban hayvanı üretme istasyonlarında sürdürülecek.

Tüm bu çalışmalarla Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesi güçlendirilecek ve sürdürülebilir çevre politikaları desteklenecek.