Son Mühür- Bir yandan hayat pahalılığı diğer yandan sık sık kendini hatırlatan depremlerin gündemi ele geçirdiği süreçte kuraklık tehlikesi hak ettiği değeri görmüyor.

Bu konuda en yetkili isimlerden biri olan İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz,

‘’Sorun ölümcül olmadan konuştuğumuzda "insanları panikletmeyin". Sorun ölümcül hale geldiği zaman konuştuğumuzda "şimdiye kadar neredeydiniz" deniyor.

Çoğu şehirde su kalmadı.

İstanbul'da bile su çok hızlı azalıyor.

Suyu bir numaralı gündem maddesi yapmalıyız. Su hayattır.’’ Hatırlatmasıyla yaşanan kuraklık tehlikesine dikkat çekti.

Biz komünist değiliz diyorlar!...

Sözcü Tv’de kuraklığın geldiği boyuta dikkat çeken Prof. Dr. Levent Kurnaz,

‘’Ne devletin, ne belediyelerin birinci önceliği kuraklık değil. Hangi belediyeye giderseniz gidin bir numaralı konu kuraklık değil. Ama olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl özellikle Türkiye’nin batı kesimleri cumhuriyet tarihinde yaşamadığımız bir kuraklıkla karşı karşıya.

Açık konuşmak gerekirse, yasak getirilmesi gerekiyor. Biz bunları gündeme getirince ‘’Biz komünist miyiz?’’ deniyor. Bu komünistlik değil. Araba yıkamak yasaktır! Halı yıkamak yasaktır! Havuz doldurmak yasaktır! Nokta. Bu kadar basittir bu iş. Biz sadece telkinle işi götürüyoruz, Türkiye’de hayat telkinle geçiyor, yasakla değil.’’ Mesajı verdi.

Bu bir felakettir, bunu konuşmalıyız...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuraklıkla ilgili grafiklerini paylaşan Levent Kurnaz,

‘’Bu iki grafiği ayrı ayrı gösterdiğimizde etkili olmayabilir:

Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Çukurova, Orta Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi bu yaz yağış görmedi. Bu bir felakettir. Diğer konuları bırakıp bunu konuşmalıyız.’’ Hatırlatmasında bulundu.