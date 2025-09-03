Son Mühür/Sercan Engerek- Muğla ve Aydın’da sınırlarında yapılması planlanan taş ocağı tesisine yönelik verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı Akbük Doğa ve Yaşam Derneği dava açtı. Dava dilekçesinde projenin ekosisteme ciddi zararlar vereceği vurgulanarak, “Bu süreç insan yaşamını derinden etkileyecek, uzun vadede çeşitli hastalıklara yol açacaktır” denildi.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kazıklı Mahallesi ve Aydın’ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi sınırında kalan 25 hektarlık alanda kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi yapılmak isteniyor.

Bölge taş ocaklarıyla çember altına alınırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi için verdiği “ÇED gerekli değildir” kararı tepki çekti.

“İnsan yaşamını derinden etkileyecek”

Kararının uygulanması hâlinde ekosistemin bozulacağı, biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatının yok olacağı gerekçesiyle Akbük Doğa ve Yaşam Derneği (ADY-DER) “ÇED gerekli değildir” kararına karşı dava açtı.

Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda basın açıklaması düzenleyen ADY-DER’in Başkanı Ali Serin, “Çevre kirliliğinin hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme ve endüstrileşme ile küresel ısınma sonucu her geçen gün arttığına dikkat çekilerek, ‘ÇED gerekli değildir’ kararının uygulanması hâlinde ekosistem bozulacak, biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatı yok olacak, doğal denge tahrip edilecek. Bu süreç insan yaşamını derinden etkileyecek, uzun vadede çeşitli hastalıklara yol açacaktır” dedi.

Karar Anayasa’ya ve yasalara aykırı

Serin, söz konusu kararın Anayasa, Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Maden Kanunu, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Kanunu ve İmar Kanunu’na aykırı olduğunu belirtti.

“Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek yalnızca devletin değil, vatandaşların da ödevidir” diyen Serin, sözlerine şunları ekledi:

“Anayasadan ve ilgili yasalardan aldığımız sorumlulukla, çevremize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Açtığımız dava halkımızın haklı taleplerini karşılayacak, emsal oluşturacak ve doğamızın korunmasına katkı sağlayacaktır.”