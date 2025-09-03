Son Mühür/Sercan Engerek- Balık sezonu 1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla açıldı. Yıllar içinde balık sayısında ciddi bir azalma görülürken Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kuraklığın balıkların üremesini tehdit ettiğini açıkladı. 2025’i “son 52 yılın en kurak yılı olmaya aday bir yıl” olarak tanımlayan Yaşar, “Bu sene ciddi olarak balık miktarında düşüş bekliyorum. Artık Tarım ve Orman Bakanlığı balıkçılık konusundaki kanunları yeniden gözden geçirmelidir. Gerektiğinde kota konmalıdır” dedi.

Küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklık yaşamın tüm alanlarını etkilemeye devam ediyor. Kuraklık su krizinin yanında gıda krizlerini de tetiklerken deniz ekosisteminin dengesinden ise bozulmalara neden oluyor.

1 Eylül’de balık avlanma yasağı kalkarken, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kuraklığa bağlı olarak balık sayısında azalmanın süreceğine dikkat çekti.

“Kurak yıllarda denizlere az besin geldiğinden balık azalır”

2025’in son 52 yılın en kurak yılı olduğuna vurgu yapan ve Dünya Meteoroloji Örgütü’nün verilerine göre kasıma kadar ladina etkisinin süreceğini belirten Yaşar, bunun da balık avında ciddi azalmaya yol açacağını dile getirdi.

Yaşar, deniz canlılarının besininin nehirlerden geldiğini belirterek, “Yağışların ortalamaların altına düştüğü tüm yıllarda balık avı azalmıştır. Çünkü denizlerdeki canlıların besinlerini nehirler getirir. Ne kadar çok yağmur yağarsa, nehirlerden denizlere o kadar çok su gelir. O suların içinde de besleyici elementler vardır. Yani yağış arttıkça denizlere gelen besin artar ve sonuçta balık artar. Ve maalesef günümüzde olduğu gibi kurak yıllarda denizlere az besin geldiğinden balık azalır” ifadelerini kullandı.

“2025 son 52 yılın en kurak yılı”

Prof. Dr. Doğan Yaşar, yıllara göre balık sayısının azaldığını vurguladı. Yaşanan kuraklığa bağlı olarak 2024’te balık miktarının 300 bin tona düştüğünü belirterek şunları söyledi:

“2019 yılında 374 bin ton olan avımız peşpeşe gelen kurak yılların sonunda 2022 yılında 254 bin tonlara düşmüş, 2023 yılında yağışların yüzde 13 artması ile yeniden 380 bin tonlara çıkmış ve 2024'de yüzde 6 düşen yağışlarla balık da 300 bin tonlara düşmüştür. 2025 ise son 52 yılın en kurak yılı olmaya aday bir yıldır ve işte bu nedenle balık avındaki azalma kaçınılmazdır.”

Kanada örneğini hatırlattı

Yaşar, balık avlamaya kota konması ve gerektiğinde balık avının yasaklanması için uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığına çağrı yapan Yaşar, “Kanada o yıllar yağışların aşırı düşmesiyle birlikte 1992 ila 1994’te iki yıl balıkçılığı yasakladı. Türkiye’de de önlem alınması şart. Şu an balık stoklarını hesaplamaları, buna göre bir kota konması ya da gerekiyorsa Kanada’da olduğu gibi balık avı yasaklanmalı” dedi.