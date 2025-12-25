If Wedding Fashion İzmir Küresel Vitrine Çıkıyor!

Son Mühür/ Merve Turan - Türkiye’nin gelinlik ve abiye üretiminde öncü kentlerinden İzmir, güçlü tasarım kültürü ve ihracat kapasitesiyle IF Wedding Fashion İzmir sayesinde bir kez daha dünya moda sahnesinin merkezinde yer alacak. Fuar, üç gün boyunca sektöre yön veren firmaları ve profesyonel alıcıları İzmir’de bir araya getirecek.

IF Wedding Fashion İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından; Ege Giyim Sanayicileri Derneği ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu partnerliğinde Fuar İzmir’de düzenlenecek. Organizasyon yalnızca profesyonel ziyaretçilere açık olarak gerçekleştirilecek.

Takvim yeniden ocak ayına alındı

Sektörün talebi doğrultusunda yeniden ocak ayına alınan fuar, bu yıl salı–çarşamba–perşembe günlerini kapsayan üç günlük bir programla düzenlenecek. Önceki yıllarda uygulanan dört günlük takvimin ardından, daha yoğun, verimli ve iş odaklı bir yapı hedefleniyor.

Bir önceki organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından ve 79 farklı ülkeden, 3 bin 110’u yabancı olmak üzere toplam 14 bin 606 sektör profesyonelini ağırlamıştı. Bu yıl da Avrupa’dan Amerika’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyadan katılımcı ve alım heyetlerinin İzmir’de buluşması bekleniyor.

Üretim gücü uluslararası alıcılarla buluşacak

Türkiye, dünya gelinlik ve abiye üretiminde ilk sıralarda yer alırken İzmir; güçlü üretim altyapısı, nitelikli iş gücü ve ihracat kapasitesiyle sektörün önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. IF Wedding Fashion İzmir, bu üretim gücünü üç gün boyunca uluslararası alıcılarla buluşturarak kentin ve Türkiye’nin küresel pazarlardaki görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Dünyaca ünlü televizyon programı “Gelinliğe Evet De” ile tanınan ve geçen yıl Gelinlik Tasarım Yarışması’nda jüri üyeliği yapan Randy Fenoli’nin markası da fuarda yer alarak sektörle İzmir’de yeniden buluşacak.

Üç günde yoğun iş trafiği

Fuarın, üç gün boyunca binlerce yerli profesyonelin yanı sıra yaklaşık 100 ülkeden 3 bine yakın yabancı sektör temsilcisini ağırlaması öngörülüyor. İzmir’e gelecek uluslararası alım heyetleri, katılımcı firmalarla doğrudan iş görüşmeleri gerçekleştirerek yeni ticaret bağlantılarının kurulmasına katkı sağlayacak.

Podyumlarda 2027 koleksiyonları

IF Wedding Fashion İzmir’de, 2027 yılı koleksiyonları üç gün boyunca yoğun bir defile programı ile sergilenecek. Sektörün öncü markaları ve genç tasarımcıların hazırladığı koleksiyonlar, ünlü mankenler eşliğinde B Holü’nde podyuma çıkacak. Defileler eş zamanlı olarak A Holü’nden canlı yayınla izlenebilecek. Aynı alanda fuara özel sergiler de ziyaretçilere sunulacak.

Genç tasarımcılar için büyük fırsat

Fuar, ticari yönünün yanı sıra genç tasarımcıları sektöre kazandıran yapısıyla da dikkat çekiyor. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması, “Denge” temasıyla gerçekleştiriliyor. 103 tasarımcının 206 tasarımla katıldığı yarışmada finale kalan 15 genç tasarımcı, profesyonel mentörler eşliğinde tasarımlarını hayata geçirecek.

Finalistler, fuardan bir gün önce düzenlenecek defilede koleksiyonlarını sunacak; finale kalan tasarımlar fuar süresince sergilenecek. Yarışmada birinci olan tasarımcı 100 bin TL para ödülünün yanı sıra IF Wedding Fashion İzmir 2027’de performans defilesi hakkı elde edecek. İkinci tasarımcı 75 bin TL, üçüncü tasarımcı ise 50 bin TL ödül alacak. Geçen yıl yarışmayı kazanan Öztürk Yıkılmaz’ın performans defilesi de IF Wedding Fashion İzmir 2026 podyumunda izleyiciyle buluşacak.

Geniş kurumsal destek

IF Wedding Fashion İzmir; Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği ile sektörün önde gelen meslek kuruluşlarının destekleriyle gerçekleştirilecek.