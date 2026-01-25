İzmir’in Menemen ilçesinde belediyeye ait bir üst geçide yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili hukuki süreçte sona gelindi. Kamu malına kasten zarar verdikleri gerekçesiyle yargılanan sanıklar hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilirken, 83 bin liralık zararın sanıklar tarafından karşılanması dikkat çekti.

Menemen’de üst geçit saldırısında hukuki süreç başladı

İzmir'in Menemen ilçesinde, 20 Ekim 2025 tarihinde Kasımpaşa Mahallesi'nde bulunan yaya üst geçidine yönelik gerçekleştirilen vandalizm eylemiyle ilgili yargı süreci hız kazandı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, Menemen 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Menemen Belediye Başkanlığı’nın "suçtan zarar gören" taraf olarak yer aldığı dosyada, kamu düzenini bozan eylemlere yönelik kararlı bir duruş sergilendi.

Kamera kayıtları saldırı anını belgeledi

Emniyet birimlerinin titizlikle hazırladığı görüntü izleme tutanakları, iddianamenin en güçlü delillerinden biri oldu. Kamera kayıtlarının detaylı analiz edilmesi sonucunda, sanıkların üst geçitteki plastik korkulukları tekme ve yumruk darbeleriyle kasten tahrip ettikleri net bir şekilde ortaya konuldu. İddianamede, sanıkların olay anında fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri vurgulanırken, tutuklu sanık K.H.A.'nın suçunu itiraf ettiği, tutuksuz yargılanan A.A.'nın ise hakkındaki suçlamaları geri çevirdiği bilgisi yer aldı.

Zarar sanıklar tarafından tazmin edildi

Dava sürecinde dikkat çeken bir diğer önemli detay ise oluşan maddi hasarın giderilmesi oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuksuz sanık B.N., değer tespit tutanağıyla belirlenen toplam 83 bin liralık kamu zararının 62 bin 250 liralık kısmını belediye hesabına yatırarak dekontu dosyaya sundu. Geriye kalan 20 bin 750 liralık meblağın ise diğer sanık K.H.A. tarafından ödenerek kamu zararının tamamen kapatıldığı ifade edildi. Buna rağmen, kamu malına zarar verme suçunun oluştuğuna dair yeterli şüphe üzerine davanın açılması kararlaştırıldı.

Yaş küçüklüğü indirimiyle hapis istemi

Menemen’de infial yaratan olayın ardından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan ceza talep edildi. Ancak sanıkların olay tarihindeki yaş durumları göz önünde bulundurularak "yaş küçüklüğü" indirimi uygulanması öngörüldü. Bu kapsamda sanıklar için 6’şar aydan 2 yıl 8’er aya kadar hapis cezası istenirken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen M.C.K. ve M.S.’nin ise suçu işlemedikleri kanaatine varıldı.

Olayın geçmişi: Gözaltı ve tutuklama süreçleri

Hatırlanacağı üzere, 20 Ekim'deki saldırı sonrası Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hızlı bir operasyonla K.H.A, A.A, B.N, M.C.K. ve M.S.'yi kıskıvrak yakalamıştı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden K.H.A. ve B.N. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, diğerleri ise adli kontrol şartıyla veya ifade sonrası serbest bırakılmıştı. Bir süre tutuklu kalan B.N. de ilerleyen süreçte adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

