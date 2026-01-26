Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Türkiye’de meslek yüksekokulları ve eğitim programlarının gelişimini desteklemek amacıyla değerlendirmeler yapan Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK), İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi.

Değerlendirme sürecinde müfredat içerikleri, uygulama olanakları, fiziki altyapı, akademik kadro yapısı ve hayata geçirilen projeler çok sayıda başlık altında ele alındı. Süreci eksiksiz tamamlayan beş program akreditasyon almaya hak kazandı.

Belgeler törenle teslim edildi

Akreditasyon belgeleri, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne yapılan ziyaret kapsamında teslim edildi. Programların ulusal kalite standartlarını karşıladığı tescillendi.

“Eğitim kalitesi stratejik önceliğimiz”

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, akreditasyonların üniversitenin eğitim vizyonu açısından önem taşıdığını belirtti. Abacıoğlu, akreditasyonun yalnızca bir belge değil; eğitimde niteliği, sürekliliği ve standartları güvence altına alan temel bir gösterge olduğunu ifade etti. Eğitim kalitesinin üniversitenin stratejik öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

“Mezunların istihdam gücü artıyor”

Prof. Dr. Abacıoğlu, teknolojik altyapının güncellendiğini, müfredatların sektör ve çağın ihtiyaçlarına göre yenilendiğini, akademik kadronun ise bilimsel üretkenlik ve eğitim yetkinliği temelinde güçlendirildiğini kaydetti. MEDEK tarafından akredite edilen programların, mezunların mesleki yeterliliklerini ve istihdam edilebilirliklerini doğrudan artırdığına dikkat çekti.

Abacıoğlu, gençleri geleceğin dünyasına en donanımlı şekilde hazırlayan, uluslararası ölçekte rekabet gücüne sahip bir üniversite hedefiyle çalışmaların süreceğini ifade etti.