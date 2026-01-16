Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İzmir’de yargıya intikal eden bir mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle hakim karşısına çıktı. Eski menajeri Şule Yazar tarafından yapılan bir şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, usta sanatçının İzmir Adliyesi’nde şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu. İddiaların odağında bir otel işletmesi yer alırken, Tatlıses’in savunmasında iddiaları reddederek karşı hamle yaptığı öğrenildi.

"Malı teslim almaya teşebbüs" suçlaması

Hukuki sürecin fitilini, Tatlıses’in uzun yıllar birlikte çalıştığı eski menajeri Şule Yazar’ın savcılığa sunduğu suç duyurusu ateşledi. Edinilen bilgilere göre sanatçı hakkında, "başkasına ait bir malı teslim almaya ve bu malın alınmasına karşı koymaya teşebbüs etme" iddiasıyla yasal işlem başlatıldı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre kriz, İzmir’in Konak ilçesinde bulunan ve mülkiyeti Şule Yazar adına kayıtlı olan bir konaklama tesisiyle ilgili yaşanan ihtilaftan kaynaklanıyor.

Tatlıses iddiaları reddetti ve karşı atak başlattı

Gelişmeler üzerine bugün öğle saatlerinde İzmir Adliyesi’ne gelen İbrahim Tatlıses, savcılık makamına ifadesini verdi. Yaklaşık bir saat süren işlemler sırasında sanatçının, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları asılsız bularak reddettiği bildirildi. İfadesinde olayın perde arkasını kendi penceresinden anlatan Tatlıses, sadece savunma yapmakla kalmadı; şikayette bulunan eski menajeri Şule Yazar hakkında kendisinin de şikayetçi olduğunu belirterek hukuki süreci yeni bir boyuta taşıdı.

Adliyeden sessizce ayrıldı

İfadesinin tamamlanmasının ardından avukatları eşliğinde adliye binasından ayrılan İbrahim Tatlıses, basın mensuplarının sorularına detaylı bir yanıt vermemeyi tercih etti. Karşılıklı suç duyurularıyla derinleşen soruşturmanın akıbeti, savcılığın yapacağı incelemeler ve delillerin toplanmasının ardından netlik kazanacak. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı tahkikatın titizlikle devam ettiği belirtildi.