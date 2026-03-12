İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına paylaşımların yapıldığı “@CAOIletisim” kullanıcı adlı X hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hesap hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” ve Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında engelleme

Savcılık, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” adına kullanılan sosyal medya hesabına ilişkin yürütülen inceleme sonucunda erişim engeli kararı alındığını duyurdu. Soruşturmanın, paylaşımların içeriğine yönelik yapılan değerlendirmeler doğrultusunda başlatıldığı ifade edildi.

CHP’den karara tepki

CHP'li Burhanettin Bulut, erişim engeli kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bulut, Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Aday Ofisi’ne ait X hesabının engellendiğini belirterek, bu kararın İmamoğlu’nun sesini kısmaya yönelik bir girişim olduğunu savundu.

Bulut açıklamasında, söz konusu suçlamaların temelsiz olduğunu ileri sürerek, engelleme kararının ifade özgürlüğü açısından tartışma yarattığını ifade etti.

Daha önce de benzer kararlar alınmıştı

İmamoğlu’na ait sosyal medya hesapları hakkında daha önce de erişim engeli kararları verilmişti.

8 Mayıs 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşık 10 milyon takipçili “@ekrem_imamoglu” adlı X hesabı erişime kapatılmıştı.

Bu kararın ardından “@CBAdayOfisi”, “@CBAdayOfisi1” ve “@CBAdayOfisi22” isimli hesaplar açılmış, söz konusu hesaplar da Kasım 2025’te Türkiye’den görünmez hale getirilmişti.

Yetkililer, bu engelleme kararlarının “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle alındığını bildirmişti.

17 Kasım 2025’ten bu yana kullanılan “@CAOIletisim” hesabının da erişime kapatılmasıyla birlikte, İmamoğlu ile bağlantılı toplam beş sosyal medya hesabı Türkiye’de engellenmiş oldu.