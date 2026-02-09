Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Gökhan Sağırkaya kimdir merak ediliyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 19-23 Ocak haftasında yarışacak olan Gökhan Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Gökhan Bey kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yemekteyiz programında bu hafta mutfağa giren isimlerden biri olan Gökhan Sağırkaya, planlı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. İşte Yemekteyiz yarışmacısı Gökhan Bey hakkında merak edilenler...

Yemekteyiz Gökhan Sağırkaya kimdir?

40 yaşındaki Konyalı göç danışmanı, planlı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. İnsanların yeni bir hayata adım atma sürecine rehberlik ederken, kendi yaşamında da dengeyi ön planda tutuyor.

Gökhan Sağırkaya, mesleği gereği insanlara göç süreçlerinde yardımcı oluyor. Danışmanlık alanında edindiği tecrübelerle yarışmacılara farklı bir bakış açısı sunması bekleniyor.

Yemekteyiz Gökhan Bey kaç yaşında, nereli?

Gökhan Sağırkaya 40 yaşında ve Konya doğumlu. Göç danışmanı olarak çalışan yarışmacı, bu hafta hazırlayacağı menüyle jüri ve diğer yarışmacıları etkilemeyi hedefliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hakkında

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisi. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredildi. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmakta.

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen program, her hafta beş yarışmacının evlerinde yemek hazırlamasını ve birbirlerini puanlamasını konu alıyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı ödülü kazanıyor.