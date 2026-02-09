Uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, sonuçların hangi tarihlerde ilan edileceğini yakından takip ediyor. Daha önce belirlenen illerde kura süreci tamamlanırken, güncellenen programla birlikte TOKİ 9-16 Şubat tarihleri arasında yapılacak yeni kura çekimleri araştırılıyor. İşte 2026 Şubat ayı TOKİ kura takvimi ve il il çekim tarihleri...

9-15 Şubat 2026 TOKİ kura takviminde hangi iller var?

Yeni haftanın takvimi şu şekilde:

9 Şubat'ta Yozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592,

10 Şubat Salı Bilecik'te 1419,

11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753,

12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950,

13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865 ve Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Bu hafta 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.

TOKİ kura sonucu nasıl sorgulanır?

TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor. Sorgulama işlemi için iki farklı yöntem bulunuyor.

Birinci yöntem olarak evsahibiturkiye.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünden başvuru yapılan ile tıklanarak isim listesi görüntülenebiliyor. İkinci yöntem ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanabiliyor.

Hangi illerde TOKİ kura çekimi tamamlandı?

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale'de kuralar çekildi.

Böylece 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

TOKİ kura çekimi nasıl yapılıyor?

TOKİ kura çekimleri noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Başvuru sahipleri arasından rastgele seçim yapılarak hak sahipleri belirleniyor. Çekimler canlı olarak yayınlanıyor ve sonuçlar aynı gün içinde açıklanıyor.

Hak sahibi olan vatandaşlar, belirlenen süre içinde gerekli evrakları tamamlayarak sözleşme imzalama aşamasına geçiyor. Ödeme planları ve taksit seçenekleri hakkında detaylı bilgi TOKİ'nin resmi internet sitesinden alınabiliyor.