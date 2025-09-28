Almanya’nın başkenti Berlin’de, yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla “Tüm Gözler Gazze’de” temalı yürüyüş düzenlendi. Neptün Çeşmesi civarında başlayan yürüyüş, kalabalığın artmasıyla planlanan saatten yaklaşık bir saat sonra hareketlendirilerek Zafer Anıtı önüne kadar devam etti.

NELER TALEP EDİLDİ?

Göstericiler,“İsrail’in Gazze’deki soykırımını durdurun, Gazze’ye insani yardımlar kesintisiz girsin, İsrail’e silah sevkiyatı durdurulsun, AB‑İsrail Ortaklık Anlaşması askıya alınsın” gibi sloganlar eşliğinde pankartlar taşıdı. Almanya’nın İsrail’e desteği eleştirilirken, protestocular hükümeti Orta Doğu politikalarında tutum değiştirmeye çağırdı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE KATILIM

Berlin polisi, yürüyüşü izlemek için yaklaşık 1.800 güvenlik görevlisi konuşlandırdı. Gösterinin neredeyse 2 saat sürmesi öngörülen yürüyüş, büyük ölçüde barışçıl biçimde tamamlandı. Organizasyon komitesinin tahmini ise katılımcı sayısının 100 bin civarında olduğu yönünde.

EYLEMİN ÖNEMİ VE MESAJI

Berlin’de düzenlenen bu eylem, 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen Filistin’e destek gösterileri arasında bugüne kadar kaydedilen en büyük toplumsal tepki olarak ön plana çıktı.

Katılımcılar, Filistin topraklarının işgaline son verilmesini, insani yardımların bölgeye ulaşmasını ve Berlin hükümetinden aktif adımlar atmasını talep etti.